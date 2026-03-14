Juventus, Udine maçı kadrosu: Vlahovic yok, Milik var

Juventus, bu akşam Udinese ile karşılaşmak üzere Friuli'ye gidiyor. Maç, ligin 29. haftası kapsamında oynanacak ve saat 20:45'te başlayacak.

Luciano Spalletti'nin kadrosunda yer alan oyuncular aşağıda listelenmiştir. Dün de belirtildiği gibi, henüz %100 iyileşmemiş olan Dusan Vlahovic kadroda yer almıyor ve bir sonraki maçtan itibaren tekrar kadroda yer alması bekleniyor. 30. haftada Juventus, Sassuolo ile evinde karşılaşacak.

Bunun yerine, bu sezon sadece iki kez kadroya çağrılan (her iki seferde de yedek kulübesinde kalan) Arek Milik kadroya çağrıldı: 20 ve 27 Aralık tarihlerinde sırasıyla Juventus-Roma ve Pisa-Juventus maçları için.