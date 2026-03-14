Juventus, Udine maçı kadrosu: Vlahovic yok, Milik var

Luciano Spalletti'nin bu akşam Udinese deplasmanında oynayacak kadroya çağırdığı oyuncuların listesi

Juventus, bu akşam Udinese ile karşılaşmak üzere Friuli'ye gidiyor. Maç, ligin 29. haftası kapsamında oynanacak ve saat 20:45'te başlayacak.

Luciano Spalletti'nin kadrosunda yer alan oyuncular aşağıda listelenmiştir. Dün de belirtildiği gibi, henüz %100 iyileşmemiş olan Dusan Vlahovic kadroda yer almıyor ve bir sonraki maçtan itibaren tekrar kadroda yer alması bekleniyor. 30. haftada Juventus, Sassuolo ile evinde karşılaşacak.

Bunun yerine, bu sezon sadece iki kez kadroya çağrılan (her iki seferde de yedek kulübesinde kalan) Arek Milik kadroya çağrıldı: 20 ve 27 Aralık tarihlerinde sırasıyla Juventus-Roma ve Pisa-Juventus maçları için. 

  • UDINESE-JUVENTUS, KADRO LİSTESİ

    1 Perin

    3 Bremer

    4 Gatti

    5 Locatelli

    6 Kelly

    7 Conceicao

    8 Koopmeiners

    10 Yıldız

    11 Zhegrova

    13 Boga

    14 Milik

    15 Kalulu

    16 Di Gregorio

    17 Adzic

    18 Kostic

    19 Thuram

    20 Openda

    21 Miretti

    22 McKennie

    23 Pinsoglio

    27 Cambiaso

    30 David

    32 Cabal

    • Reklam
