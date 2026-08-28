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Miranda Bologna Europa LeagueGetty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Juventus’tan sürpriz hamle: Bologna’dan Miranda’yı istiyor

Juventus
Transfers
Bologna
Serie A

Transfer görüşmelerinde Juan Cabal'ın durumu belirleyici olabilir

Juventus, savunmaya takviye arayışını sürdürürken son saatlerde Juan Miranda için Bologna’nın kapısını çalmış olabilir. Bu iddia, bu sabah Il Resto del Carlino tarafından yeniden gündeme getirildi. Haberde, Juventus yönetiminin 2000 doğumlu İspanyol bek için kısa sürede ortaya çıkan ilgisinden söz ediliyor.


2024 yazında Bologna’ya gelen Miranda’nın, kırmızı-lacivertli kulüple 30 Haziran 2028’e kadar sözleşmesi bulunuyor. Uzun süreli bu bağ, özellikle kulübün en önemli oyuncularından kolay kolay vazgeçmeme isteği de göz önüne alındığında, Bologna’yı görüşmelerde güçlü bir konuma taşıyor. Ancak Juventus, Emilia-Romagna ekibini ikna etmeye çalışmak için olası formülü şimdiden belirlemiş olabilir.

  • Cabal faktörü

    Jhon Lucumí transferini kapatan Juventus, Juan Cabal’ın da dahil olduğu bir takası ve Bologna lehine bir nakit farkı masaya koymuş durumda. Konuşulan rakamın 5 ila 7 milyon euro arasında olduğu belirtiliyor; böylece Casteldebole kulübü, hem savunmaya yeni bir takviye hem de önemli bir ekonomik getiri sağlayacak bir operasyonu değerlendirmek durumunda.


    Ancak şu aşamada ana düğüm noktası tam da Cabal. Kolombiyalı savunmacının, aktarılanlara göre, Bologna seçeneğini reddettiği ifade ediliyor ve bu da Juventus’un planlarını kaçınılmaz olarak zorlaştırıyor. Bununla birlikte onun pozisyonu önümüzdeki günlerde değişebilir; bunda Juventus kadrosundaki hiyerarşi de etkili olabilir.


    Dolayısıyla Miranda için mücadele daha yeni başladı. Bir tarafta teknik bir takas ve nakit farkla sürdürülebilir bir çözüm kurmaya çalışan bir Juventus var; diğer tarafta ise İspanyol oyuncunun sözleşme süresine ve kendi pazarlık pozisyonuna güvenebilen bir Bologna. Cabal’ın olası şekilde devreye girmesi, şu an için bu operasyonun gerçekten başlayıp başlayamayacağını anlamada belirleyici değişkeni temsil ediyor.

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