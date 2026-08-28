Juventus’tan sürpriz hamle: Bologna’dan Miranda’yı istiyor

Juventus, savunmaya takviye arayışını sürdürürken son saatlerde Juan Miranda için Bologna’nın kapısını çalmış olabilir. Bu iddia, bu sabah Il Resto del Carlino tarafından yeniden gündeme getirildi. Haberde, Juventus yönetiminin 2000 doğumlu İspanyol bek için kısa sürede ortaya çıkan ilgisinden söz ediliyor.
2024 yazında Bologna’ya gelen Miranda’nın, kırmızı-lacivertli kulüple 30 Haziran 2028’e kadar sözleşmesi bulunuyor. Uzun süreli bu bağ, özellikle kulübün en önemli oyuncularından kolay kolay vazgeçmeme isteği de göz önüne alındığında, Bologna’yı görüşmelerde güçlü bir konuma taşıyor. Ancak Juventus, Emilia-Romagna ekibini ikna etmeye çalışmak için olası formülü şimdiden belirlemiş olabilir.