Juventus’tan sürpriz hamle: Bologna’dan Miranda’yı istiyor

Jhon Lucumí transferini kapatan Juventus, Juan Cabal’ın da dahil olduğu bir takası ve Bologna lehine bir nakit farkı masaya koymuş durumda. Konuşulan rakamın 5 ila 7 milyon euro arasında olduğu belirtiliyor; böylece Casteldebole kulübü, hem savunmaya yeni bir takviye hem de önemli bir ekonomik getiri sağlayacak bir operasyonu değerlendirmek durumunda.





Ancak şu aşamada ana düğüm noktası tam da Cabal. Kolombiyalı savunmacının, aktarılanlara göre, Bologna seçeneğini reddettiği ifade ediliyor ve bu da Juventus’un planlarını kaçınılmaz olarak zorlaştırıyor. Bununla birlikte onun pozisyonu önümüzdeki günlerde değişebilir; bunda Juventus kadrosundaki hiyerarşi de etkili olabilir.





Dolayısıyla Miranda için mücadele daha yeni başladı. Bir tarafta teknik bir takas ve nakit farkla sürdürülebilir bir çözüm kurmaya çalışan bir Juventus var; diğer tarafta ise İspanyol oyuncunun sözleşme süresine ve kendi pazarlık pozisyonuna güvenebilen bir Bologna. Cabal’ın olası şekilde devreye girmesi, şu an için bu operasyonun gerçekten başlayıp başlayamayacağını anlamada belirleyici değişkeni temsil ediyor.