Fiorentina v Juventus - Serie AGetty Images Sport
Uğur Aktan

Juventus'tan kovulan Thiago Motta bir başka dünya devine imza atmaya hazırlanıyor

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AC Milan, Sergio Conceicao'nun yerine eski Juventus antrenörü Thiago Motta'yı göreve getirebilir.

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  • AC Milan ligi Avrupa vizesi alamadan tamamladı
  • Sergio Conceicao kulüpten ayrılacak gibi görünüyor

  • Milan Thiago Motta'yı atayabilir

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