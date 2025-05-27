Juventus'tan kovulan Thiago Motta bir başka dünya devine imza atmaya hazırlanıyor

Getty Images SportUğur AktanJuventus'tan kovulan Thiago Motta bir başka dünya devine imza atmaya hazırlanıyorTransfersT. MottaS. ConceicaoAC MilanJuventusBolognaSerie AAC Milan, Sergio Conceicao'nun yerine eski Juventus antrenörü Thiago Motta'yı göreve getirebilir.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorAC Milan ligi Avrupa vizesi alamadan tamamladıSergio Conceicao kulüpten ayrılacak gibi görünüyorMilan Thiago Motta'yı atayabilirGOAL'u WhatsApp'ta takip edin! 🟢📱