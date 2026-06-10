Juventus'tan Francisco Conceicao, Portekiz milli takımında gol attı

Portekiz, hazırlık maçında Nijerya'yı 2-1 yendi.





Leiria'daki Estadio Dr. Magalhaes Pessoa'da, ev sahibi takım 23. dakikada eski Lazio oyuncusu ve şu an Chelsea'de forma giyen Pedro Neto'nun, eski Milan oyuncusu ve şu an Manchester United'da forma giyen Diogo Dalot'un pasıyla skoru açtı.





On beş dakika sonra, Lazio'dan Dele-Bashiru'nun asistiyle Akor Adams, Nijerya için geçici beraberlik golünü attı.





İkinci yarı başında teknik direktör Roberto Martinez, Joao Cancelo ve Francisco Conceiçao'yu oyuna soktu ve bu ikili, Juventus'un kanat forvetinin attığı galibiyet golünün hazırlayıcısı oldu.



