Juventus’tan Cremonese’ye kiralanan yetenek Licina bugün nasıl oynadı

Licina, Nasti’ye yerini bırakmadan önce 58 dakika sahada kaldı, ancak ne belirleyici çıkışı yapabildi ne de grigiorosso formayla parlak başlangıcını karakterize eden o oyunları sergileyebildi. Entella ile oynanan mücadele 0-0 sona ererken, forvet oyuncusu hücum organizasyonunun içine girmekte zorlandı.





Dolayısıyla Cremonese ile çıktığı ilk maçlara kıyasla bir geri adımdı. 1997 doğumlu Licina, macerasına gerçekten de çok iyi başlamıştı; İtalya Kupası’nda Parma’ya ve Serie B’de Padova’ya karşı oynanan ilk iki maçta iki gol ve bir asist kaydetmişti. Cesena karşısında oynadığı iyi 90 dakikanın ardından, Entella maçında oyun saatinin dolmasına yakın oyundan alındı; bu, hücum özelliklerinin ortaya çıkmadığı bir gündü.