2002 doğumlu Woltemade, Werder Bremen altyapısında yetişti ve bu kulüpte 51 maça çıkıp 2 gol attı. Werder’deki dönemi sırasında 2022-23 sezonunu kiralık olarak Elversberg'de geçirdi; burada 35 maçta oynayıp 17 gol kaydetti. 2024'te Stuttgart'a transfer oldu ve burada 35 maçta 17 remi yaptı, ardından 80 milyon artı 10 milyon bonus karşılığında Newcastle'a gönderildi. 2025-26 sezonunda Magpies formasıyla 51 maça çıkıp 11 gol attı. Bu sezon ise Juve'ye transfer olmadan önce Newcastle ile iki maça çıktı ve gol atamadı.



