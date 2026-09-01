2002 doğumlu Alman Nick Woltemade Torino’ya geldi. Juventus, oyuncuyu Newcastle’dan bedelli kiralık olarak kadrosuna kattı. Forvet oyuncusu, kendisini bir sezonluğuna Juventus’a bağlayacak sözleşmeye imza atmadan önce öğleden sonra JMedical’da sağlık kontrolünden geçecek.
Çeviri:
Juventus'ta Woltemade geldi: sağlık kontrolü ve imza
Rakamlar
Alman forvet, kiralık formülüyle Newcastle'dan geliyor. Ekonomik açıdan bakıldığında bu operasyonun Juventus'a bir rahatlama sağlaması bekleniyor: Jonathan David, Atletico Madrid'e giderken sezon başına yaklaşık 6 milyon euro net maaş artı bonus kazanıyordu, Woltemade'nin ise 4,4 milyon euro civarında bir maaş yükü oluşturması bekleniyor; buna kiralama için 5 milyon euro da eklenecek. David, 25 milyon euro satın alma opsiyonuyla Atletico Madrid'e kiralık olarak gidiyor.
KARİYERİ
2002 doğumlu Woltemade, Werder Bremen altyapısında yetişti ve bu kulüpte 51 maça çıkıp 2 gol attı. Werder’deki dönemi sırasında 2022-23 sezonunu kiralık olarak Elversberg'de geçirdi; burada 35 maçta oynayıp 17 gol kaydetti. 2024'te Stuttgart'a transfer oldu ve burada 35 maçta 17 remi yaptı, ardından 80 milyon artı 10 milyon bonus karşılığında Newcastle'a gönderildi. 2025-26 sezonunda Magpies formasıyla 51 maça çıkıp 11 gol attı. Bu sezon ise Juve'ye transfer olmadan önce Newcastle ile iki maça çıktı ve gol atamadı.
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