Juventus'ta Woltemade geldi: sağlık kontrolleri ve imza

Alman forvet, kiralık formülüyle Newcastle'dan geliyor. Ekonomik açıdan bakıldığında bu operasyonun Juventus’a bir rahatlama sağlaması bekleniyor: Jonathan David, Atletico Madrid’e geçerken sezon başına bonuslar hariç yaklaşık 6 milyon euro net kazanıyordu; Woltemade’in ise maaş olarak yaklaşık 4,4 milyon euroya mal olması, buna ek olarak kiralama için 5 milyon euro ödenmesi bekleniyor. David, 25 milyon euro satın alma opsiyonuyla Atletico Madrid’e kiralık olarak gidiyor.