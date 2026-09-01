Juventus'un Newcastle'dan bedelli kiralık olarak kadrosuna kattığı 2002 doğumlu Alman futbolcu Nick Woltemade, Torino'ya geldi. Santrfor oyuncusu öğleden sonra, kendisini bir sezonluğuna Juventus'a bağlayacak sözleşmeye imza atmadan önce JMedical'da sağlık kontrollerinden geçecek.
Çeviri:
Juventus'ta Woltemade geldi: sağlık kontrolleri ve imza
RAKAMLAR
Alman forvet, kiralık formülüyle Newcastle'dan geliyor. Ekonomik açıdan bakıldığında bu operasyonun Juventus’a bir rahatlama sağlaması bekleniyor: Jonathan David, Atletico Madrid’e geçerken sezon başına bonuslar hariç yaklaşık 6 milyon euro net kazanıyordu; Woltemade’in ise maaş olarak yaklaşık 4,4 milyon euroya mal olması, buna ek olarak kiralama için 5 milyon euro ödenmesi bekleniyor. David, 25 milyon euro satın alma opsiyonuyla Atletico Madrid’e kiralık olarak gidiyor.
Kariyeri
2002 doğumlu Woltemade , altyapısından yetiştiği Werder Bremen'de 51 maça çıkıp 2 gol attı. Werder'deki dönemi sırasında 2022-23 sezonunu kiralık olarak Elversberg'de geçirdi; burada 35 maçta oynayıp 17 gol kaydetti. 2024'te Stuttgart'a transfer oldu ve burada 35 maçta 17 remi kaydetmesinin ardından 80 milyon artı 10 milyon bonus karşılığında Newcastle'a satıldı. 2025-26 sezonunda Magpies formasıyla 51 maça çıkıp 11 gol attı. Bu sezon ise Juve'ye transfer olmadan önce Newcastle formasıyla iki maç oynadı ve gol atamadı.
27 numaralı forma
Juventus'ta Woltemade 27 numaralı formayı giyecek.
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