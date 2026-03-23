Juventus'ta sorun para değil: Son 6 yılda 875 milyon

2020'de kazandığı son şampiyonluktan bu yana son altı sezonda Scudetto'yu kazanamayan Juventus, tam 875 milyon euro harcadı: Gazzetta dello Sport'un bir analizinde yer alan verilere göre, bu rakam komisyonlar, kazanılan primler ve satın alma opsiyonlu kiralamalarla ilgili olası masraflar da dahil olmak üzere, kesin transferlerin toplam maliyetini yansıtıyor.





Marco Iaria imzalı gazete yazısı, sadece Juventus'un A takımında fiilen forma giyen oyuncuları dikkate alıyor ve örneğin Mandragora gibi transfer edildikten sonra başka takımlara yönlendirilen oyuncuları hariç tutuyor. Juventus'ta hissedarlar, başta Exor olmak üzere, 2019'dan bu yana toplam 998 milyon avroluk dört sermaye artırımı gerçekleştirdi. Gazzetta, asıl sorunun bu paranın nasıl harcandığı olduğunu vurguluyor. Son şampiyonluğun ardından gelen dönem, yönetişimin farklı aşamalarından geçiyor: Andrea Agnelli döneminin düşüş eğrisi, Mayıs 2021'de tam yetkili Fabio Paratici'nin ayrılışına ve Kasım 2022'de başkanın istifasına kadar; genel müdürler Arrivabene ve Scanavino'nun dönemleri, spor direktörleri Cherubini ve Giuntoli ile birlikte; son olarak da geçen yaz Torino'ya gelen ve şu anda spor direktörü Ottolini'nin yanında yer alan Comolli ile yaşanan son dönüm noktası.



