Goal.com
Canlı
Elkann Juventus 2025Getty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Juventus'ta sorun para değil: Son 6 yılda 875 milyon

2020'de kazandığı son şampiyonluktan bu yana son altı sezonda Scudetto'yu kazanamayan Juventus, tam 875 milyon euro harcadı: Gazzetta dello Sport'un bir analizinde yer alan verilere göre, bu rakam komisyonlar, kazanılan primler ve satın alma opsiyonlu kiralamalarla ilgili olası masraflar da dahil olmak üzere, kesin transferlerin toplam maliyetini yansıtıyor.


Marco Iaria imzalı gazete yazısı, sadece Juventus'un A takımında fiilen forma giyen oyuncuları dikkate alıyor ve örneğin Mandragora gibi transfer edildikten sonra başka takımlara yönlendirilen oyuncuları hariç tutuyor. Juventus'ta hissedarlar, başta Exor olmak üzere, 2019'dan bu yana toplam 998 milyon avroluk dört sermaye artırımı gerçekleştirdi. Gazzetta, asıl sorunun bu paranın nasıl harcandığı olduğunu vurguluyor. Son şampiyonluğun ardından gelen dönem, yönetişimin farklı aşamalarından geçiyor: Andrea Agnelli döneminin düşüş eğrisi, Mayıs 2021'de tam yetkili Fabio Paratici'nin ayrılışına ve Kasım 2022'de başkanın istifasına kadar; genel müdürler Arrivabene ve Scanavino'nun dönemleri, spor direktörleri Cherubini ve Giuntoli ile birlikte; son olarak da geçen yaz Torino'ya gelen ve şu anda spor direktörü Ottolini'nin yanında yer alan Comolli ile yaşanan son dönüm noktası.


  • ANALİZ

    Yukarıda bahsedilen yöneticiler tarafından zaman içinde yürütülen transfer kampanyalarının analizinde, özellikle en yüksek maliyetli yatırımlarda hataların tekrarlanması dikkat çekiyor. Zaten 2020-21 sezonunda, Arthur için bütçeye yazılan 80 milyon euro (Pjanic ile yapılan takasla kısmen telafi edildi) ve Chiesa için kiralama ve satın alma bedeli olarak ödenen 54 milyon euro vardı. Ertesi yıl sıra 85 milyon ile en pahalı transfer olan Vlahovic'e geldi, Locatelli ise 35 milyona mal oldu. 2024-25 transfer dönemi felaket geçti: Koopmeiners (53 milyon), Douglas Luiz (49), Nico Gonzalez (37) ve Kelly (22) gibi oyuncuların getirileri, beklentilerin ve yatırılan paranın çok altında kaldı; tam da Juve'nin Huijsen'i 15 milyon euroya elinden çıkardığı, ardından Bournemouth'un onu Real Madrid'e 60 milyon euroya sattığı sezonda.


    Ve 2025-26 sezonuna geliyoruz: Bianconeri, Conceiçao'yu toplam 40 milyon euroya geri aldı ve ayrılması beklenen Openda (46 milyon) için de aynısını yapmak zorunda kalacak. David serbest oyuncu olarak alındı, ancak 12 milyon euro ek masrafı var. Zhegrova (15 milyon) ve Bologna'ya transfer olan Joao Mario (12 milyon) beklentileri karşılayamadı. Sonuç olarak, beklentileri karşılayan tek büyük transfer Bremer (51 milyon) oldu. Bu veriler, makalenin dayandığı tezi destekliyor: Juve'nin sorunu para değil. Sorun, paranın nasıl harcandığı.




    • Reklam
Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
Genoa crest
Genoa
GEN