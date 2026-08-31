Nico Gonzalez, Juventus'ta başrolde; hem sahada hem de sosyal medyada. Arjantinli oyuncu, Cumartesi akşamı Parma'ya karşı alınan galibiyette ikinci yarıda kulübeden oyuna girip belirleyici oldu ve Instagram'da paylaştığı bir hikâyede şunları yazdı:





"Yorgunum, ne zaman gitmek istediğimi söyledim? Bu benim ağzımdan çıktı mı? Benden hoşlanmıyorsan bu benim sorunum değil, bana katlanmak zorunda kalacaksın".





Bu sözler, yeniden Juventus'tan ayrılıp Cholo Simeone'nin Atletico Madrid'ine dönmek istediğine dair çıkan iddialara ve sosyal medyadaki yorumlara karşı bir tepki niteliği taşıyor.