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Nico Gonzalez Juventus ParmaGetty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Juventus'ta Nico Gonzalez'den sitem: "Ne zaman ayrılmak istediğimi söyledim?"

Juventus
N. Gonzalez

Arjantinli oyuncu, Juventus'un Parma karşısında aldığı galibiyette oyuna girip belirleyici olmasının ardından sosyal medyada paylaşım yaptı.

Nico Gonzalez, Juventus'ta başrolde; hem sahada hem de sosyal medyada. Arjantinli oyuncu, Cumartesi akşamı Parma'ya karşı alınan galibiyette ikinci yarıda kulübeden oyuna girip belirleyici oldu ve Instagram'da paylaştığı bir hikâyede şunları yazdı:


"Yorgunum, ne zaman gitmek istediğimi söyledim? Bu benim ağzımdan çıktı mı? Benden hoşlanmıyorsan bu benim sorunum değil, bana katlanmak zorunda kalacaksın".


Bu sözler, yeniden Juventus'tan ayrılıp Cholo Simeone'nin Atletico Madrid'ine dönmek istediğine dair çıkan iddialara ve sosyal medyadaki yorumlara karşı bir tepki niteliği taşıyor.

  • DURUM

    Bugün itibarıyla, transfer döneminin bitimine 24 saatten biraz fazla bir süre kala, 1998 doğumlu Arjantinli oyuncu fiilen Juventus için yeni bir transfer olarak öne çıkıyor. Luciano Spalletti, ona duyduğu beğeniyi ve 2026-27 sezonunda Juventus kadrosunda elinin altında bulundurma isteğini hiçbir zaman gizlemedi. Yönetim ise CEO Giovanni Carnevali nezdinde, transfer döneminin en başından beri hep netti: Gonzalez ancak en az 30 milyon euro tutarında bonservisiyle satın alma teklifi gelmesi halinde ayrılır. Bu teklif ise hiç gelmedi.

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