Juventus'ta Miretti, Beşiktaş'a bir adım uzaklıkta: detaylar

Fabio Miretti’nin Türkiye’ye transferi için Juventus ile Beşiktaş arasındaki görüşmeler artık son aşamaya geldi. Vincenzo Italiano’nun kulübü, orta saha oyuncusuyla fiilen anlaşmaya vardı ve önümüzdeki saatlerde anlaşmayı resmiyete dökmek amacıyla Juventus’a son teklifini sunmaya hazırlanıyor.
Masadaki formül, satın alma opsiyonlu kiralama; bu, belirli şartların gerçekleşmesi halinde zorunlu satın alma maddesine dönüşebilir. Dolayısıyla beyaz duman artık her zamankinden daha yakın, Gazzetta.it’e göre.