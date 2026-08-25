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Gianluca Minchiotti

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Juventus'ta Miretti, Beşiktaş'a bir adım uzaklıkta: detaylar

Juventus
Transfers
F. Miretti
Beşiktaş

Orta saha oyuncusunun transferi için yürütülen görüşmeler sona yaklaşıyor

Fabio Miretti’nin Türkiye’ye transferi için Juventus ile Beşiktaş arasındaki görüşmeler artık son aşamaya geldi. Vincenzo Italiano’nun kulübü, orta saha oyuncusuyla fiilen anlaşmaya vardı ve önümüzdeki saatlerde anlaşmayı resmiyete dökmek amacıyla Juventus’a son teklifini sunmaya hazırlanıyor.


Masadaki formül, satın alma opsiyonlu kiralama; bu, belirli şartların gerçekleşmesi halinde zorunlu satın alma maddesine dönüşebilir. Dolayısıyla beyaz duman artık her zamankinden daha yakın, Gazzetta.it’e göre.

  • Juventus, Beşiktaş’ın nihai teklifini bekliyor ve Miretti’nin yıllık toplam maliyetinden tamamen kurtulmayı hedefliyor; buna hem maaşı hem de bilançodaki amortisman payı dahil. Bu operasyon, Juventus’un maliyet yükünü hafifletmesine ve bu kaynakları transferdeki bir sonraki hamlelere, özellikle de Franck Kessiè’nin gelişine yönlendirmesine olanak sağlayacak.


    Son saatlerdeki temasların ardından, hissiyat bu işin artık belirleyici aşamaya girdiği yönünde: transfere kesin onayın verilmesinden önce son ekonomik detayların netleştirilmesi gerekiyor.

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