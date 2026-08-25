Juventus'ta Miretti, Beşiktaş'a bir adım uzaklıkta: detaylar

Juventus, Beşiktaş’ın nihai teklifini bekliyor ve Miretti’nin yıllık toplam maliyetinden tamamen kurtulmayı hedefliyor; buna hem maaşı hem de bilançodaki amortisman payı dahil. Bu operasyon, Juventus’un maliyet yükünü hafifletmesine ve bu kaynakları transferdeki bir sonraki hamlelere, özellikle de Franck Kessiè’nin gelişine yönlendirmesine olanak sağlayacak.





Son saatlerdeki temasların ardından, hissiyat bu işin artık belirleyici aşamaya girdiği yönünde: transfere kesin onayın verilmesinden önce son ekonomik detayların netleştirilmesi gerekiyor.