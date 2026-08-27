Juventus, cumartesi akşamı saat 20.45'te Allianz Stadyumu'nda Parma ile oynanacak maç öncesinde bu sabah Continassa'da antrenman yaptı. IlBianconero'nun haberine göre Luciano Spalletti yönetimindeki Juventus'ta Daniele Rugani takımdan ayrı çalıştı, Nico Gonzalez yükleme yönetimi nedeniyle antrenmana çıkmadı ve WestonMcKenniehafif bir yorgunluk nedeniyle çalışmada yer almadı.



