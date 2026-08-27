24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
Weston McKennie Juventus 2025 FIFA Club World CupGetty
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Juventus'ta McKennie durdu: ABD'li oyuncuda yorgunluk sorunu var

Juventus
W. McKennie

Rugani ve Nico Gonzalez takımdan ayrı çalıştı

Juventus, cumartesi akşamı saat 20.45'te Allianz Stadyumu'nda Parma ile oynanacak maç öncesinde bu sabah Continassa'da antrenman yaptı. IlBianconero'nun haberine göre Luciano Spalletti yönetimindeki Juventus'ta Daniele Rugani takımdan ayrı çalıştı, Nico Gonzalez yükleme yönetimi nedeniyle antrenmana çıkmadı ve WestonMcKenniehafif bir yorgunluk nedeniyle çalışmada yer almadı.


  • Bu günlerin odak noktası elbette Kenan Yildiz'ın yerine kimin geçeceği; Frosinone'de sakatlanan oyuncu uzun süre sahalardan uzak kalacak. Spalletti'nin elindeki alternatifler ise Jeremie Boga ve Kerim Alajbegovic.


    • Reklam

    BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR