Juventus, cumartesi akşamı saat 20.45'te Allianz Stadyumu'nda Parma ile oynanacak maç öncesinde bu sabah Continassa'da antrenman yaptı. IlBianconero'nun haberine göre Luciano Spalletti yönetimindeki Juventus'ta Daniele Rugani takımdan ayrı çalıştı, Nico Gonzalez yükleme yönetimi nedeniyle antrenmana çıkmadı ve WestonMcKenniehafif bir yorgunluk nedeniyle çalışmada yer almadı.
Getty
Çeviri:
Juventus'ta McKennie durdu: ABD'li oyuncuda yorgunluk sorunu var
Bu günlerin odak noktası elbette Kenan Yildiz'ın yerine kimin geçeceği; Frosinone'de sakatlanan oyuncu uzun süre sahalardan uzak kalacak. Spalletti'nin elindeki alternatifler ise Jeremie Boga ve Kerim Alajbegovic.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun