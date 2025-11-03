Juventus'ta Jonathan David şoku! Geldiği gibi gidiyor...

Sky Sports'un haberine göre, Juventus, David'i transfer pazarına çıkardı ve kulübe katıldığından sadece birkaç ay sonra, Ocak ayında şok bir ayrılık düşünülüyor.

25 yaşındaki forvet, yaz aylarında Lille'den Torino'ya transfer olduktan sonra kendini kanıtlamakta büyük zorluklar yaşadı. Çevresindeki kişiler, Tottenham Hotspur ve Bayern Münih'in potansiyel bir kış transferi için koşulları sorguladığı, birkaç büyük Avrupa kulübüyle sürekli temas halinde olduğu bildirildi.

David, 2024-25 sezonunda Lille formasıyla 49 maçta 25 gol atıp 12 asist yaparak golcü bir oyuncu olarak ün kazanmış ve Juventus'a transfer olmuştu. Ancak İtalya'da bu formunu devam ettiremedi.

Sky Sports'a göre David, Bianconeri formasıyla 11 maçta forma giydi, ancak oynayabileceği dakikalardan sadece yüzde 51'ini oynadı. İstatistiksel olarak getirisi minimum düzeyde kaldı ve sadece bir gol ve bir asist kaydetti. Bu tek gol, Ağustos ayında Parma ile oynanan sezonun açılış maçında geldi ve o zamandan beri gol atamadı. Bu verimsizlik, Juventus yönetimini endişelendirdi ve "hızlı bir çıkış" arayışına girmesine neden oldu.