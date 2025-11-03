Getty
Juventus'ta Jonathan David şoku! Geldiği gibi gidiyor...
David'in Serie A'ya uyum sağlama mücadelesi
Sky Sports'un haberine göre, Juventus, David'i transfer pazarına çıkardı ve kulübe katıldığından sadece birkaç ay sonra, Ocak ayında şok bir ayrılık düşünülüyor.
25 yaşındaki forvet, yaz aylarında Lille'den Torino'ya transfer olduktan sonra kendini kanıtlamakta büyük zorluklar yaşadı. Çevresindeki kişiler, Tottenham Hotspur ve Bayern Münih'in potansiyel bir kış transferi için koşulları sorguladığı, birkaç büyük Avrupa kulübüyle sürekli temas halinde olduğu bildirildi.
David, 2024-25 sezonunda Lille formasıyla 49 maçta 25 gol atıp 12 asist yaparak golcü bir oyuncu olarak ün kazanmış ve Juventus'a transfer olmuştu. Ancak İtalya'da bu formunu devam ettiremedi.
Sky Sports'a göre David, Bianconeri formasıyla 11 maçta forma giydi, ancak oynayabileceği dakikalardan sadece yüzde 51'ini oynadı. İstatistiksel olarak getirisi minimum düzeyde kaldı ve sadece bir gol ve bir asist kaydetti. Bu tek gol, Ağustos ayında Parma ile oynanan sezonun açılış maçında geldi ve o zamandan beri gol atamadı. Bu verimsizlik, Juventus yönetimini endişelendirdi ve "hızlı bir çıkış" arayışına girmesine neden oldu.
Tottenham, hücum krizi ortasında liderliği ele geçirdi
Tottenham, hücum hattını güçlendirmek için acil bir ihtiyaçtan dolayı başlıca talip olarak ortaya çıktı. Sky Sports muhabiri Sacha Tavolieri, Spurs'un Ocak ayında yapılacak transferin koşulları hakkında resmi bir soruşturma başlattığını bildirdi.
Kuzey Londra kulübü, forvet Dominic Solanke'nin uzun süreli sakatlığı nedeniyle büyük bir darbe aldı ve bu durum, takımın hücum hattını ciddi şekilde zayıflattı. Baş antrenör Thomas Frank, Spurs'un tüm turnuvalarda son beş maçından sadece birini kazanabildiği kötü bir performans serisini yönetiyor. En endişe verici olan ise, bu beş maçın üçünde gol atamamış olmaları.
Kulübün şu anki yedek forvetleri Randal Kolo Muani ve Mathys Tel, sezon boyunca sadece bir gol atarak bekleneni veremedi. Bu durum, kulübü kış transfer döneminde acil bir çözüm aramaya zorladı ve David'in transfer olasılığı, tam da zamanında gelen bir fırsat olarak görülüyor.
Bayern Münih de durumu takip ediyor
Durumu takip eden tek Avrupa devi Spurs değil. Rapora göre, David'in temsilcileri Bayern Münih ile de temasa geçti. Bundesliga şampiyonu da sezonun ikinci yarısına girerken kendi forvet seçeneklerini değerlendirirken, Kanadalı oyuncuyu transfer etmek için ne yapılması gerektiğini sordu.
Spurs ve Bayern'in ilgisi, David'in kötü formuna rağmen Juventus'un resmi olarak satışa karar vermesi halinde rekabetçi bir pazar oluşabileceğini gösteriyor.
Teknik direktör değişikliğinin David'in Juventus kariyerini hemen canlandıracağına dair umutlar boşa çıkmış görünüyor. Kulüp, sekiz maçlık galibiyetsiz serinin ardından geçen hafta Igor Tudor'u kovdu.
Perşembe günü yeni teknik direktör Luciano Spalletti atandı ve Cumartesi günü ilk maçını yönetti. Cremonese'ye karşı 2-1'lik gergin bir deplasman galibiyeti elde edildi. David'in galibiyetteki rolü çok azdı, çünkü 85. dakikaya kadar yedek kulübesinde kaldı ve sonucu korumak için sadece beş dakika oyuna girdi.
Spalletti'nin ilk 11'i, Dusan Vlahovic, Lois Openda ve Filip Kostic'ten oluşan üçlü forveti tercih ederek net bir mesaj verdi. Bu seçim, eski İtalya teknik direktörünün şu anda David'i ilk 11 planlarının önemli bir parçası olarak değil, "etkili yedek" olarak gördüğünü gösteriyor.
