Bunu açıklayan isim Gianluca Di Marzio oldu; kendisi Atalanta için Cabal fikrinden söz ediyor. 2001 doğumlu Cabal, 2024'te Verona'dan (iki sezonda 34 maç) Juventus'a geçti; burada iki sezonda 28 maça çıkıp 2 gol kaydetti. Cabal'ı Juventus'a getiren isim de bizzat Cristiano Giuntoli'ydi; o dönemde Juventus'ta yönetici olan Giuntoli, şimdi ise Atalanta'nın sportif direktörü.