Juan Cabal, Juventus forması giyen savunmacı, Atalanta'nın transfer gündemindeki isimlerden biri. Uzun süre, Jhon Lucumì'nin yerine düşünüldüğü Bologna'nın radarında olan Kolombiyalı oyuncu için, Lucumì'nin de tam olarak Juventus'a gitmesinin ardından şimdi Inter seçeneği ortaya çıktı.
Çeviri:
Juventus’ta Cabal için Atalanta var
Bunu açıklayan isim Gianluca Di Marzio oldu; kendisi Atalanta için Cabal fikrinden söz ediyor. 2001 doğumlu Cabal, 2024'te Verona'dan (iki sezonda 34 maç) Juventus'a geçti; burada iki sezonda 28 maça çıkıp 2 gol kaydetti. Cabal'ı Juventus'a getiren isim de bizzat Cristiano Giuntoli'ydi; o dönemde Juventus'ta yönetici olan Giuntoli, şimdi ise Atalanta'nın sportif direktörü.
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