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Spalletti JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Juventus, Spalletti’den Di Gregorio yorumu: "Belki ikinci gol kurtarılabilirdi"

Juventus
Transfers
L. Spalletti
M. Di Gregorio

Juventus teknik direktörü, Inter'e kaybedilen maçta kalecinin performansıyla ilgili görüşlerini paylaştı.

Luciano Spalletti, Juventus teknik direktörü, Perth'te oynanan ve İtalya derbisinde Inter'e hazırlık maçında 2-1 kaybettikleri karşılaşmanın ardından Michele Di Gregorio'nun performansını değerlendirdi. Maçta 90 dakika sahada kalan Juventus kalecisi, Dimarco'nun attığı Inter'in ilk golünde yere uzanmakta biraz gecikmiş gibi görünürken, Diouf'un kaydettiği Inter'in ikinci golünde ise kurtarış girişiminde bulunup bunu beceriksiz ve sakar bir şekilde başaramadı.


Spalletti görüşünü şöyle dile getirdi: "Bana göre Di Gregorio, dışarıdan gelen çok zor 2-3 şutta iyi kurtarışlar yaptı, sonra belki ikinci gol kurtarılabilirdi, ama bunlar olabilecek şeyler, ayrıca şut da yakın mesafeden gelmişti", ifadeleri Gazzetta.it'te yer aldı.


  • Son olarak, Spalletti'nin transferle ilgili esprili yorumu: "Biz, fikirlerimiz doğrultusunda takımı güçlendirmeye çalışıyoruz".

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