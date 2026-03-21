CM Grafica Juventus Sassuolo LIVE Serie A 16 9Getty Images/Calciomercato
Gabriele Stragapede

Juventus-Sassuolo CANLI 1-0: Yıldız! Thuram deniyor

Juventus-Sassuolomaçı (21 Mart Cumartesi, saat 20:45'te başlayacak), Serie A'nın 30. haftasında oynanacak bir karşılaşmadır.

Udinese deplasmanında 1-0 galip gelen Bianconeri, bu maça 53 puanla ligin 5. sırasında girerken, Bologna'ya evinde 1-0 yenilen Neroverdi'nin 15 puan gerisinde bulunuyor.

Torino Stadyumu'nda Marchetti hakemlik yapacak, Costanzo ve Bianchini yardımcı hakem, Allegretta dördüncü hakem, Abisso ve Camplone ise VAR görevlisi olacak.

Kartlara dikkat: Bir tarafta Kelly ve McKennie, diğer tarafta Muric, Doig ve Fadera sarı kart sınırında.

Bir sonraki haftada Sassuolo, Cumartesi öğleden sonra erken saatlerde Cagliari'yi ağırlayacak, Juventus ise Paskalya Pazartesi günü yine evinde Genoa ile karşılaşacak.

    17' - Thuram, orta sahadan yaptığı bir hücumun ardından ceza sahasına girdi ve şutunu Muric'in köşeye çelmesiyle sonuçlandı

    14' - JUVENTUS GOLÜ! Perin, Conceicao'yu derinlerde bulan uzun bir pas attı. Portekizli oyuncu Garcia'yı geçip Yildiz'e mükemmel bir pas verdi, Yildiz ise ilk vuruşunda Muric'i mağlup etti.

    3' - Locatelli ceza sahası ortasında kimseye engel olmadan kafayı vurur, Muric topu üst direğin üzerinden dışarıya çalar.

    JUVENTUS-SASSUOLO 1-0


    GOLCÜLER: 14' Yıldız (J)

    JUVENTUS (4-3-3): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; McKennie, Locatelli, Thuram; Conceiçao, Boga, Yildiz. Teknik direktör: Spalletti.

    SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Muharemovic, Idzes, Garcia; Vranckx, Koné; Berardi, Volpato, Bakola; Pinamonti. Teknik direktör: Grosso.


    HAKEM: Marchetti

    SARI KART: -

    KIRMIZI KART: -

