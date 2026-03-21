Juventus-Sassuolomaçı (21 Mart Cumartesi, saat 20:45'te başlayacak), Serie A'nın 30. haftasında oynanacak bir karşılaşmadır.

Udinese deplasmanında 1-0 galip gelen Bianconeri, bu maça 53 puanla ligin 5. sırasında girerken, Bologna'ya evinde 1-0 yenilen Neroverdi'nin 15 puan gerisinde bulunuyor.

Torino Stadyumu'nda Marchetti hakemlik yapacak, Costanzo ve Bianchini yardımcı hakem, Allegretta dördüncü hakem, Abisso ve Camplone ise VAR görevlisi olacak.

Kartlara dikkat: Bir tarafta Kelly ve McKennie, diğer tarafta Muric, Doig ve Fadera sarı kart sınırında.

Bir sonraki haftada Sassuolo, Cumartesi öğleden sonra erken saatlerde Cagliari'yi ağırlayacak, Juventus ise Paskalya Pazartesi günü yine evinde Genoa ile karşılaşacak.