Ardından, Spalletti hakkında: "Bana yardım ediyor, bu benim ilk maçımdı ve üç ay sakat kaldım, bana tavsiyeler vermeye çalıştı; pozisyon, top, sahayı nasıl kapatacağım konusunda ve ilk yarıyla ikinci yarı arasında bana yardımcı oldu".





Son olarak, Tottenham'dan da takım arkadaşı olan Guglielmo Vicario hakkında: "Bana yardım ediyor - Tuttosport'un aktardığına göre -. İtalyanca öğrenmeye başlıyorum ve bana çok fazla tavsiye veriyor".