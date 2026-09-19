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Juventus v N.E.C. Nijmegen - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Juventus, Sarr: "Spalletti'nin bana hangi konuda tavsiyeler verdiği burada"

Juventus
P. Sarr
Serie A

Juventus'un Senegalli orta saha oyuncusu konuştu

Pape Sarr, Juventus'un orta saha oyuncusu olarak hem ligde Sassuolo'ya karşı alınan yenilgide hem de Avrupa Ligi'nde NEC karşısında gelen galibiyette sahadaydı ve yarın saat 18.00'de Torino'daki Allianz Stadyumu'nda oynanacak Atalanta maçı öncesinde Sky'a konuştu: "Kolay bir maç olmayacağını düşünüyorum ama iyi hazırlandık ve pazar akşamı için kesinlikle hazır olacağız. Önümüzde büyük bir fırsat var ve maçı kazanma şansımız bulunuyor".


  • Ardından, Spalletti hakkında: "Bana yardım ediyor, bu benim ilk maçımdı ve üç ay sakat kaldım, bana tavsiyeler vermeye çalıştı; pozisyon, top, sahayı nasıl kapatacağım konusunda ve ilk yarıyla ikinci yarı arasında bana yardımcı oldu".


    Son olarak, Tottenham'dan da takım arkadaşı olan Guglielmo Vicario hakkında: "Bana yardım ediyor - Tuttosport'un aktardığına göre -. İtalyanca öğrenmeye başlıyorum ve bana çok fazla tavsiye veriyor".

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