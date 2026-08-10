Buna paralel olarak, Corriere dello Sport'un aktardığına göre, iki kulüp arasındaki ilişkiler başka bir operasyonun da önünü açabilir: Jonathan David. Kanadalı forvet, yeni bir golcünün gelişini finanse etmek için Juventus'un göndermeyi değerlendirdiği oyuncular arasında yer alıyor. PSG, Gonçalo Ramos'un ayrılığının ardından hücum hattını güçlendirme ihtiyacı da göz önüne alındığında, somut bir çözüm olabilir.





David için bastıran isimlerden biri de, oyuncuyu Lille'e götürdüğü için onu iyi tanıyan Luis Campos. Olası operasyonun formülünün ne olacağı ise belirsizliğini koruyor: Juventus, Kanadalı oyuncunun bonservisini 20 ila 30 milyon euro arasında değerlendiriyor ve kalıcı bir ayrılığı tercih ederken, kiralama ihtimali de dışlanmıyor. Suzuki ve David böylece Juventus ile PSG arasındaki aynı görüşmenin iki başlığı haline gelebilir.



