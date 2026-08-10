Juventus ile Paris Saint-Germain arasındaki hat giderek daha da ısınabilir ve bu durum yalnızca Zion Suzuki’yi ilgilendirmeyebilir. Fabrizio Romano, PSG ile Parma arasında Japon kaleci için yürütülen görüşmelerde son durumu aktardı ve yaklaşık 35 milyon euro değerindeki operasyonun artık neredeyse kesinleştiğini açıkladı. Ancak Suzuki’nin geleceği hâlâ netlik kazanmış değil: Paris’te kalması ve buna bağlı olarak Chevalier’nin ayrılması ya da kiralık gönderilmesi. Bu ikinci senaryoda Juventus devreye girebilir, ancak Torino ekibi henüz nihai kararını vermedi. Romano’ya göre PSG, tam da Juventus’tan gelecek yanıtı bekliyor.
Çeviri:
Juventus-PSG: Masada sadece Suzuki yok, Jonathan David de var
DAVID PALLINO DI CAMPOS
Buna paralel olarak, Corriere dello Sport'un aktardığına göre, iki kulüp arasındaki ilişkiler başka bir operasyonun da önünü açabilir: Jonathan David. Kanadalı forvet, yeni bir golcünün gelişini finanse etmek için Juventus'un göndermeyi değerlendirdiği oyuncular arasında yer alıyor. PSG, Gonçalo Ramos'un ayrılığının ardından hücum hattını güçlendirme ihtiyacı da göz önüne alındığında, somut bir çözüm olabilir.
David için bastıran isimlerden biri de, oyuncuyu Lille'e götürdüğü için onu iyi tanıyan Luis Campos. Olası operasyonun formülünün ne olacağı ise belirsizliğini koruyor: Juventus, Kanadalı oyuncunun bonservisini 20 ila 30 milyon euro arasında değerlendiriyor ve kalıcı bir ayrılığı tercih ederken, kiralama ihtimali de dışlanmıyor. Suzuki ve David böylece Juventus ile PSG arasındaki aynı görüşmenin iki başlığı haline gelebilir.
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