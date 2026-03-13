Juventus, Pellegrino hakkındaki gerçekler

Juventus'ta yeni bir santrfor arayışı, kulüp içinde ayrıntılı değerlendirme aşamasına geldi. Bianconeri'de, "Vecchia Signora" yönetiminin listesinde yer alan profillerin incelenmekte olduğu ve önümüzdeki yaz için en iyi transferin hangisi olabileceğinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü bir sır değil.

Son haftalarda çıkan çeşitli söylentilerde adı geçen birçok isim arasında, Parma'nın Arjantinli forveti Mateo Pellegrino'nun da adayı olduğu söyleniyor, ancak Torino kulübünün Carlos Cuesta'nın takımındaki bu forvetle ilgili olası ilgisi hakkında tam olarak neler sızdığını bir inceleyelim.