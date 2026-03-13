Juventus, Pellegrino hakkındaki gerçekler

Carlos Cuesta'nın Parma'daki forvetine giden yolda neler oluyor?

Juventus'ta yeni bir santrfor arayışı, kulüp içinde ayrıntılı değerlendirme aşamasına geldi. Bianconeri'de, "Vecchia Signora" yönetiminin listesinde yer alan profillerin incelenmekte olduğu ve önümüzdeki yaz için en iyi transferin hangisi olabileceğinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü bir sır değil.

Son haftalarda çıkan çeşitli söylentilerde adı geçen birçok isim arasında, Parma'nın Arjantinli forveti Mateo Pellegrino'nun da adayı olduğu söyleniyor, ancak Torino kulübünün Carlos Cuesta'nın takımındaki bu forvetle ilgili olası ilgisi hakkında tam olarak neler sızdığını bir inceleyelim.

  • NE SÜZÜLÜR

    Fabrizio Romano'nun YouTube'da yayınladığı bir videoda aktardığına göre, Juventus başka oyuncular üzerinde değerlendirmeler yapıyor. Bianconeri, Dusan Vlahovic'in sözleşmesinin uzatılmasına öncelik verirken, Openda ve David'in takımdan ayrılma olasılığını da göz önünde bulundurarak bir forvet arıyor; ancak bu konu kısa sürede çözüme kavuşacak bir mesele değil.

    Öncelikle, sezonun bu son döneminde Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantilemek ve ardından yaz aylarında yapılacak tüm yatırımları planlamak çok önemli olacak. Pellegrino, Juventus'unhenüz somut bir görüşme veya temas kurmadığı bir oyuncu, zira kulüp daha deneyimli ve uluslararası bir profili transfer etmeyi düşünüyor.

  • PREMIER'E DİKKAT

    Romano, Pellegrino konusunda Premier Lig'e uzanan olasılıklara dikkat çekiyor. Arjantinli oyuncu, özellikleri nedeniyle İngiltere'nin en üst ligindeki takımların her zaman ilgisini çeken bir oyuncu tipidir.

    Daha sonra bu takımlardan herhangi birinin Parma'ya önemli bir teklifle gelip gelmeyeceğini anlamak gerekecek, ancak şu anda böyle bir durum söz konusu değil. Ancak bir husus açıklığa kavuşturulmalı: Parma, oyuncunun sözleşmesinin yakın zamanda 30 Haziran 2030'a kadar uzatılmış olması nedeniyle, onu ne pahasına olursa olsun satma gereği duymuyor.

