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CM grafica Sarr Juventus 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Juventus, Pape Sarr transferini tamamladı: Tottenham’dan satın almanın bonservis bedeli ve formülü

Juventus
Transfers
Tottenham Hotspur
P. Sarr

Senegalli orta sahanın Juventus’a gelişi için operasyon tamamlandı

Juventus, Pape Matar Sarr'ın transferi için Tottenham ile anlaşmaya vardı. Kulüpler arasında, başlangıçta kiralama ve belirli şartlar altında zorunlu hale gelecek satın alma opsiyonu maddesi içeren bir anlaşmaya varıldı.

  • 2002 doğumlu Senegalli oyuncunun bugün, 31 Ağustos’ta, sağlık kontrolleri için Torino’da olması bekleniyor: formül, Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi’ne katılım hakkı elde edilmesi ve oyuncunun maçların yüzde 50’sinde forma giymesi halinde satın alma zorunluluğu içeren kiralama.


    Fabrizio Romano’ya göre Juventus, 2 milyon kiralama bedeli ve 28 milyonluk opsiyonel satın alma maddesi ödeyecek. Toplam maliyet böylece kiralama ve şartlı zorunluluk dahil 30 milyon olacak.



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