2002 doğumlu Senegalli oyuncunun bugün, 31 Ağustos’ta, sağlık kontrolleri için Torino’da olması bekleniyor: formül, Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi’ne katılım hakkı elde edilmesi ve oyuncunun maçların yüzde 50’sinde forma giymesi halinde satın alma zorunluluğu içeren kiralama.





Fabrizio Romano’ya göre Juventus, 2 milyon kiralama bedeli ve 28 milyonluk opsiyonel satın alma maddesi ödeyecek. Toplam maliyet böylece kiralama ve şartlı zorunluluk dahil 30 milyon olacak.







