Juventus, Pape Matar Sarr'ın transferi için Tottenham ile anlaşmaya vardı. Kulüpler arasında, başlangıçta kiralama ve belirli şartlar altında zorunlu hale gelecek satın alma opsiyonu maddesi içeren bir anlaşmaya varıldı.
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Juventus, Pape Sarr transferini tamamladı: Tottenham’dan satın almanın bonservis bedeli ve formülü
2002 doğumlu Senegalli oyuncunun bugün, 31 Ağustos’ta, sağlık kontrolleri için Torino’da olması bekleniyor: formül, Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi’ne katılım hakkı elde edilmesi ve oyuncunun maçların yüzde 50’sinde forma giymesi halinde satın alma zorunluluğu içeren kiralama.
Fabrizio Romano’ya göre Juventus, 2 milyon kiralama bedeli ve 28 milyonluk opsiyonel satın alma maddesi ödeyecek. Toplam maliyet böylece kiralama ve şartlı zorunluluk dahil 30 milyon olacak.
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