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Pape Sarr TottenhamGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Juventus, Pape Sarr transferini tamamladı: Tottenham’dan satın almanın bedeli ve formülü

Juventus
Transfers
Tottenham Hotspur
P. Sarr

Senegalli orta sahanın Juventus’a transferi için anlaşma tamamlandı

Juventus, Pape Matar Sarr'ın transferi için Tottenham ile anlaşmaya vardı. Kulüpler, başlangıçta kiralama ve belirli koşullarda zorunlu hale gelecek satın alma opsiyonu maddesi içeren bir anlaşmaya vardı.

  • 2002 doğumlu Senegalli oyuncunun bugün, 31 Ağustos'ta, sağlık kontrolleri için Torino'ya gelmesi bekleniyor: Gianluca Di Marzio'ya göre formül, Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi'ne katılım hakkı elde edilmesi ve oyuncunun maçların %50'sinde forma giymesi halinde satın alma zorunluluğu içeren kiralama. Toplam maliyet, kiralama ve koşullu satın alma zorunluluğu dahil 30 milyon euro olacak. Böylece Juventus, ilk somut girişimden sonraki 24 saat içinde hedefine ulaştı.

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