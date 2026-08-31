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CM Grafica Hojbjerg Juventus 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Juventus orta sahası: Sarr’ın yanı sıra Hojbjerg ve Bakola

Juventus
Transfers
P. Hoejbjerg
D. Bakola

Transfer döneminin son 48 saatinde Juventus, orta sahadaki acil duruma çözüm bulmak zorunda.

Senegalli Pape Matar Sarr'ın sağlık kontrolleri ve sözleşme imzası için Juventus'a gelmesi beklenirken, Juventus yönetimi orta sahaya ikinci bir takviye için de çalışıyor. Listede, Sassuolo'nun 2007 doğumlu Fransız orta saha oyuncusu Darryl Bakola'nın adı yer almaya devam ediyor; genç ve gelecek vadeden bir seçenek. Ancak alternatif, çok daha tecrübeli ve uluslararası bir profile çıkıyor: Pierre-Emile Højbjerg.


Tuttosport'a göre sportif direktör Ricky Massara, Luciano Spalletti'ye önemli bir ismi kazandırmak için çalışıyor. Marsilya forması giyen Danimarkalı oyuncu, iki yıl önce Cristiano Giuntoli tarafından da istenmişti ve kalite, karakter ile tecrübeye ihtiyaç duyan orta sahayı güçlendirmek için bugün yeniden gündeme geldi.

  • Danimarka'nın kaptanı ve Olympique Marsilya'nın kilit isimlerinden Højbjerg, dün akşam Monaco'ya karşı oynanan maça ilk 11'de başladı. Bu da oyuncunun Fransız kulübünün planlarındaki merkezi rolünün bir göstergesi. Ancak kulüp, maaş bütçesini ciddi şekilde hafifletme ve transfer döneminin bu son saatlerinde mümkün olduğunca gelir elde etme gerekliliğiyle karşı karşıya.


    Bu nedenle Danimarkalı oyuncu, takımdan ayrılabilecek isimler arasında yer alıyor; bunlardan biri olan Leonardo Balerdi ise Roma'ya transfer oldu. Juventus da bu durumu dikkatle takip etmek istiyor. Højbjerg, Spalletti'nin çok beğendiği bir isim ve teknik ekibin üzerinde uzlaşabildiği bir profil olarak öne çıkıyor: top kullanım kalitesi, ceza sahasına giriş zamanlaması, liderlik ve sağlam uluslararası deneyim.


    Bu özellikler, orta sahanın seviyesini yükseltebilir ve en azından kısmen, Atalanta'ya giden Franck Kessié'nin transfer edilememesi ile Thuram'ın sakatlığının bıraktığı boşluğu doldurabilir. Transfer döneminin kapanmasına artık çok az kalmışken Højbjerg yarışı zor bir görev olmaya devam ediyor. Ancak Juventus sonuna kadar denemeye hazır.




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