Juventus orta sahası: Sarr’ın yanı sıra Hojbjerg ve Bakola

Senegalli Pape Matar Sarr'ın sağlık kontrolleri ve sözleşme imzası için Juventus'a gelmesi beklenirken, Juventus yönetimi orta sahaya ikinci bir takviye için de çalışıyor. Listede, Sassuolo'nun 2007 doğumlu Fransız orta saha oyuncusu Darryl Bakola'nın adı yer almaya devam ediyor; genç ve gelecek vadeden bir seçenek. Ancak alternatif, çok daha tecrübeli ve uluslararası bir profile çıkıyor: Pierre-Emile Højbjerg.





Tuttosport'a göre sportif direktör Ricky Massara, Luciano Spalletti'ye önemli bir ismi kazandırmak için çalışıyor. Marsilya forması giyen Danimarkalı oyuncu, iki yıl önce Cristiano Giuntoli tarafından da istenmişti ve kalite, karakter ile tecrübeye ihtiyaç duyan orta sahayı güçlendirmek için bugün yeniden gündeme geldi.