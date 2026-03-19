Juventus, Napoli'den Spinazzola'yı transfer etmek için girişimde bulundu

Juventus, 30 Haziran'da sözleşmeleri sona erecek ve bedelsiz olarak serbest kalabilecek oyuncular piyasasında giderek daha aktif hale geliyor: Bunlar arasında forvette Polonyalı Robert Lewandowski (Barcelona); orta sahada Portekizli Bernardo Silva (Manchester City), Alman Leon Goretzka (Bayern Münih), Avusturyalı Xaver Schlager (Leipzig) ve Fildişili Franck Kessié (Al-Ahli); savunmada ise Arjantinli stoper Marcos Senesi (Bournemouth) ve Türk bek Zeki Çelik (Roma) bulunuyor. Sol kanatta ise Juventus'un beğendiği bir başka isim oynuyor: Leonardo Spinazzola.







