Juventus, 30 Haziran'da sözleşmeleri sona erecek ve bedelsiz olarak serbest kalabilecek oyuncular piyasasında giderek daha aktif hale geliyor: Bunlar arasında forvette Polonyalı Robert Lewandowski (Barcelona); orta sahada Portekizli Bernardo Silva (Manchester City), Alman Leon Goretzka (Bayern Münih), Avusturyalı Xaver Schlager (Leipzig) ve Fildişili Franck Kessié (Al-Ahli); savunmada ise Arjantinli stoper Marcos Senesi (Bournemouth) ve Türk bek Zeki Çelik (Roma) bulunuyor. Sol kanatta ise Juventus'un beğendiği bir başka isim oynuyor: Leonardo Spinazzola.
Çeviri:
Juventus, Napoli'den Spinazzola'yı transfer etmek için girişimde bulundu
Sky'ın haberine göre, Juventus yönetimi, 1993 doğumlu oyuncunun olası bir dönüşü için ilk teması kurdu. Söz konusu oyuncu, 2010-2012 yılları arasında Primavera takımında ve 2018/2019 sezonunda A takımda Juventus forması giymişti. O sezon 12 maça çıkan oyuncu, Torino ile 1-1 berabere biten derbide Cristiano Ronaldo'ya bir asist yapmıştı.
