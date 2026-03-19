Napoli v Juventus - Serie A

Juventus, Napoli'den Spinazzola'yı transfer etmek için girişimde bulundu

Juventus, bedelsiz transfer piyasasında oldukça aktif.

Juventus, 30 Haziran'da sözleşmeleri sona erecek ve bedelsiz olarak serbest kalabilecek oyuncular piyasasında giderek daha aktif hale geliyor: Bunlar arasında forvette Polonyalı Robert Lewandowski (Barcelona); orta sahada Portekizli Bernardo Silva (Manchester City), Alman Leon Goretzka (Bayern Münih), Avusturyalı Xaver Schlager (Leipzig) ve Fildişili Franck Kessié (Al-Ahli); savunmada ise Arjantinli stoper Marcos Senesi (Bournemouth) ve Türk bek Zeki Çelik (Roma) bulunuyor. Sol kanatta ise Juventus'un beğendiği bir başka isim oynuyor: Leonardo Spinazzola.



  • Sky'ın haberine göre, Juventus yönetimi, 1993 doğumlu oyuncunun olası bir dönüşü için ilk teması kurdu. Söz konusu oyuncu, 2010-2012 yılları arasında Primavera takımında ve 2018/2019 sezonunda A takımda Juventus forması giymişti. O sezon 12 maça çıkan oyuncu, Torino ile 1-1 berabere biten derbide Cristiano Ronaldo'ya bir asist yapmıştı.


