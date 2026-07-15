Juventus, Luciano Spalletti’nin teknik ekibine yeni bir isim katıldı: Simone Beccaccioli

Romeo Agresti'nin aktardığına göre, Juventus'ta Luciano Spalletti'nin teknik ekibine yeni bir isim katıldı. Bu isim, daha önce Toskanalı teknik direktörle birlikte çalışmış ve 2022-23 sezonunda Napoli ile şampiyonluk kazanmış olan Simone Beccaccioli. Beccaccioli, maç analisti ve teknik danışman olarak görev yapıyor.