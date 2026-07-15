Romeo Agresti'nin aktardığına göre, Juventus'ta Luciano Spalletti'nin teknik ekibine yeni bir isim katıldı. Bu isim, daha önce Toskanalı teknik direktörle birlikte çalışmış ve 2022-23 sezonunda Napoli ile şampiyonluk kazanmış olan Simone Beccaccioli. Beccaccioli, maç analisti ve teknik danışman olarak görev yapıyor.
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Juventus, Luciano Spalletti’nin teknik ekibine yeni bir isim katıldı: Simone Beccaccioli
Böylece Spalletti’nin teknik kadrosu tamamlanmış oldu; aynı şekilde Giovanni Carnevali ve Frederic Massara’nın katılımıyla yönetim kadrosu da şekillendi. Artık Juventus kulübüne, şu an için sadece Jeff Ekhator’un transferiyle sınırlı kalan transfer piyasasını hareketlendirmek kalıyor.
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