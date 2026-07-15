Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
Spalletti Milan JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Juventus, Luciano Spalletti’nin teknik ekibine yeni bir isim katıldı: Simone Beccaccioli

Juventus
Transfers
L. Spalletti

Spalletti’nin ekibine yeni bir çalışanın katılmasıyla Juventus’un teknik kadrosu tamamlandı

Romeo Agresti'nin aktardığına göre, Juventus'ta Luciano Spalletti'nin teknik ekibine yeni bir isim katıldı. Bu isim, daha önce Toskanalı teknik direktörle birlikte çalışmış ve 2022-23 sezonunda Napoli ile şampiyonluk kazanmış olan Simone Beccaccioli. Beccaccioli, maç analisti ve teknik danışman olarak görev yapıyor.

  • Böylece Spalletti’nin teknik kadrosu tamamlanmış oldu; aynı şekilde Giovanni Carnevali ve Frederic Massara’nın katılımıyla yönetim kadrosu da şekillendi. Artık Juventus kulübüne, şu an için sadece Jeff Ekhator’un transferiyle sınırlı kalan transfer piyasasını hareketlendirmek kalıyor.

    • Reklam

    BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Club Friendlies
Basel crest
Basel
BAS
Juventus crest
Juventus
JUV