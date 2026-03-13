Goal.com
Juventus, Kiwior geri dönüyor: Kelly satılamaz değil

Senesi'ye alternatif olarak Juventus, Polonyalı stoper oyuncusunu yeniden değerlendiriyor.

Juventus, Luciano Spalletti'nin öncelikli olarak belirlediği savunma hattının seviyesini yükseltmek için çalışıyor. Gerçekten satılamaz olarak görülen tek stoper Gleison Bremer olurken, diğerleri transfer piyasasında satılık durumda: Lloyd Kelly bile, teknik direktör tarafından oyun kurma becerisiyle takdir ediliyor ancak Premier League'den gelecek önemli bir teklif karşısında feda edilebilir, zira onu isteyenler eksik değil.

Tedbirli davranmak için, Juventus yönetimi Marcos Senesi'yi hızla kadrosuna katmak istiyor. Senesi, Bournemouth'ta geçirdiği başarılı deneyimin ardından Temmuz ayında serbest kalacak. Juve, Aston Villa'nın teklifinden daha düşük bir yazılı teklif sundu, ancak kulübün prestiji, 28 yaşında kariyerinin en önemli sözleşmesini imzalamaya hazır olan Arjantinli savunmacının seçiminde etkili olabilir.

  • Marco Ottolini ise başka seçenekleri de takip ediyor. Tuttosport'ta yer alan habere göre, geçen hafta Juventus'un sportif direktörü Portekiz'e giderek, şu anda Porto'da forma giyen Jakub Kiwior'u izledi. Kelly'ye benzer özelliklere sahip sol ayakla oynayan bu stoper, Giuntoli döneminde Juventus'un radarındaydı. Spezia'da yetişen ve ardından Arsenal'e transfer olan Polonyalı oyuncu, Premier Lig'de istikrarlı bir performans sergileyemedi (üç sezonda 68 maç) ve Dragoes'a geri dönmeye karar verdi. Dragoes, onu yüksek bir kiralama bedeli ve yaklaşık 23 milyon euroluk satın alma opsiyonu ile transfer etti.

    Porto, onu şu anda yaklaşık 35 milyon euro değerinde görüyor, bu rakam uluslararası pazarda sol ayakla oynayan defans oyuncularının nadirliği ile uyumlu. Ottolini, Portekiz'deki görevi sırasında bu görüşünü pekiştirdi: Kiwior, özellikle Continassa'dan Kelly ayrılırsa veya Senesi transferi karmaşıklaşırsa, somut bir hedef haline gelebilir.

