Juventus, Kiwior geri dönüyor: Kelly satılamaz değil

Juventus, Luciano Spalletti'nin öncelikli olarak belirlediği savunma hattının seviyesini yükseltmek için çalışıyor. Gerçekten satılamaz olarak görülen tek stoper Gleison Bremer olurken, diğerleri transfer piyasasında satılık durumda: Lloyd Kelly bile, teknik direktör tarafından oyun kurma becerisiyle takdir ediliyor ancak Premier League'den gelecek önemli bir teklif karşısında feda edilebilir, zira onu isteyenler eksik değil.

Tedbirli davranmak için, Juventus yönetimi Marcos Senesi'yi hızla kadrosuna katmak istiyor. Senesi, Bournemouth'ta geçirdiği başarılı deneyimin ardından Temmuz ayında serbest kalacak. Juve, Aston Villa'nın teklifinden daha düşük bir yazılı teklif sundu, ancak kulübün prestiji, 28 yaşında kariyerinin en önemli sözleşmesini imzalamaya hazır olan Arjantinli savunmacının seçiminde etkili olabilir.