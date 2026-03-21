CM Grafica Vlahovic Juventus nuova 16 9
Juventus, kadro: Vlahovic kadroda! Zhegrova konusunda karar verilecek

Juventus'un bu akşam Sassuolo ile oynayacağı maçın kadro listesi

Dusan Vlahovic, Luciano Spalletti tarafından bu akşam Allianz Stadyumu'nda oynanacak Juventus-Sassuolo maçı için kadroya çağrıldı. Serie A'nın 30. haftasına ait olan maç, saat 20.45'te başlayacak.


Dikkatler, dün yapılan son antrenmanda hafif bir ağrı hisseden ve bu sabah kadroya alınabileceğini belirlemek için belirleyici teste giren Dusan Vlahovic'in üzerinde. 2000 doğumlu Sırp oyuncu, 100 günden fazla bir süre sonra Juventus kadrosuna geri dönüyor:Vlahovic, 29 Kasım'daki Cagliari maçında forma giymemişti.


30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek olan ve yenileme konusunda oldukça karmaşık bir pazarlığın ortasında bulunan (ancak diğer olası tekliflere de gözünü dikmiş olan) Juventus'un 9 numarası, Spalletti'nin emrine geri dönüyor. Vlahovic'in sezon istatistikleri şu ana kadar 17 maç, 6 gol, 2 asist ve 874 dakika sahada kalma süresinden oluşuyor.



  • ZHEGROVA HEDİYE

    Son saatlerde kas yorgunluğu yaşayan Edon Zhegrova da antrenmana katıldı. Zhegrova son saatlerde kas yorgunluğu gibi bir fiziksel sorun yaşadı. Durumu halen Juventus sağlık ekibi tarafından yakından takip ediliyor. Son günlerdeki yoğun antrenman yükünün ardından, oyuncu büyük bir ihtiyat gerektiren yorgunluk belirtileri gösterdi.


    Sağlık ekibi, beklenenden daha uzun bir ara vermesine neden olabilecek olası sakatlık riskini önlemek için tedbirli olunmasını tavsiye etti. Luciano Spalletti onu kadroya dahil etti, ancak durumu dikkatle takip ediyor. Amaç, Zhegrova'nın en azından yedek kulübesinde yer alıp alamayacağını anlamak. Nihai karar maçın hemen öncesinde verilecek.


  • ÇAĞRI LİSTESİ

    Aşağıda, bu akşam Sassuolo ile oynanacak maç için Juventus'un kadro listesi yer almaktadır:


