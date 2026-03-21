Juventus, kadro: Vlahovic kadroda! Zhegrova konusunda karar verilecek

Dusan Vlahovic, Luciano Spalletti tarafından bu akşam Allianz Stadyumu'nda oynanacak Juventus-Sassuolo maçı için kadroya çağrıldı. Serie A'nın 30. haftasına ait olan maç, saat 20.45'te başlayacak.





Dikkatler, dün yapılan son antrenmanda hafif bir ağrı hisseden ve bu sabah kadroya alınabileceğini belirlemek için belirleyici teste giren Dusan Vlahovic'in üzerinde. 2000 doğumlu Sırp oyuncu, 100 günden fazla bir süre sonra Juventus kadrosuna geri dönüyor:Vlahovic, 29 Kasım'daki Cagliari maçında forma giymemişti.





30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek olan ve yenileme konusunda oldukça karmaşık bir pazarlığın ortasında bulunan (ancak diğer olası tekliflere de gözünü dikmiş olan) Juventus'un 9 numarası, Spalletti'nin emrine geri dönüyor. Vlahovic'in sezon istatistikleri şu ana kadar 17 maç, 6 gol, 2 asist ve 874 dakika sahada kalma süresinden oluşuyor.







