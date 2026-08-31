Jonathan David, Juventus'tan Atletico Madrid'e gidiyor: Fabrizio Romano'nun aktardığına göre, Juventus ile Colchoneros arasında sözlü anlaşmaya varıldı. Formül, Kanadalı forvet için 25 milyon euro satın alma opsiyonlu ilk kiralama şeklinde ve oyuncu Atletico'ya katılmaya hazırlanıyor. İspanyol kulübü, maaşının yüzde 50'sinden fazlasını üstlenecek.





SABAH SAATLERİNDE TAMAMLANAN GÖRÜŞMELER

Juventus ile Atletico Madrid, Jonathan David için sürekli temas halindeydi; 2000 doğumlu Kanadalı forvet, hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ve 2026-27'nin öncekinin izinden giden başlangıcının ardından Continassa'dan ayrılma aşamasına geldi (cumartesi günü Parma'ya karşı oynanan maçta David, Nico Gonzalez ile değiştirildiği sırada yoğun şekilde ıslıklandı).





Colchoneros'un pazar günü satın alma opsiyonlu kiralama için yaptığı resmi teklifin ardından, CEO Giovanni Carnevali ve sportif direktör Frederic Massara'nın da yer aldığı Juventus yönetimiyle temaslar bugün de olumlu şekilde sürdü.





2000 doğumlu Kanadalı oyuncu, 30 Haziran 2030'a kadar sezon başına net 6 milyon euro gibi yüksek bir maaş alıyor ve transfere zaten yeşil ışık yakmıştı; Cholo Simeone'nin ekibine katılmayı kabul eden David, tarafların durumu çözecek ve tüm tarafları memnun edecek bir anlaşmaya varmasını bekliyordu. Marca'ya göre, David Atletico Madrid'e her geçen gün daha da yaklaşıyor.



