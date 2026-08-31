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CM Grafica David Juventus 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Juventus, Jonathan David için Atletico Madrid'e anlaşma tamam: detaylar

Juventus
Transfers
J. David
Atletico Madrid

Juventus, Kanadalı oyuncunun satışını sonuçlandırıyor: gelen tarafta Woltemade var

Jonathan David, Juventus'tan Atletico Madrid'e gidiyor: Fabrizio Romano'nun aktardığına göre, Juventus ile Colchoneros arasında sözlü anlaşmaya varıldı. Formül, Kanadalı forvet için 25 milyon euro satın alma opsiyonlu ilk kiralama şeklinde ve oyuncu Atletico'ya katılmaya hazırlanıyor. İspanyol kulübü, maaşının yüzde 50'sinden fazlasını üstlenecek.


SABAH SAATLERİNDE TAMAMLANAN GÖRÜŞMELER

Juventus ile Atletico Madrid, Jonathan David için sürekli temas halindeydi; 2000 doğumlu Kanadalı forvet, hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ve 2026-27'nin öncekinin izinden giden başlangıcının ardından Continassa'dan ayrılma aşamasına geldi (cumartesi günü Parma'ya karşı oynanan maçta David, Nico Gonzalez ile değiştirildiği sırada yoğun şekilde ıslıklandı).


Colchoneros'un pazar günü satın alma opsiyonlu kiralama için yaptığı resmi teklifin ardından, CEO Giovanni Carnevali ve sportif direktör Frederic Massara'nın da yer aldığı Juventus yönetimiyle temaslar bugün de olumlu şekilde sürdü.


2000 doğumlu Kanadalı oyuncu, 30 Haziran 2030'a kadar sezon başına net 6 milyon euro gibi yüksek bir maaş alıyor ve transfere zaten yeşil ışık yakmıştı; Cholo Simeone'nin ekibine katılmayı kabul eden David, tarafların durumu çözecek ve tüm tarafları memnun edecek bir anlaşmaya varmasını bekliyordu. Marca'ya göre, David Atletico Madrid'e her geçen gün daha da yaklaşıyor.


  • Gelen isim Woltemade.

    Juventus için yeni bir santrfor takviyesine yönelik temaslar da aynı hızla sürüyor. İhtimaller arasında Alexander Sorloth da var, ancak Atletico bu seçeneğe açık görünmüyor. Juventus bu saatlerde bu nedenle diğer iki oyuncu için görüşmeler yürütüyor: bir numaralı hedef, Manchester United'ın eski Bologna'lı 2001 doğumlu Hollandalı oyuncusu Joshua Zirkzee. Diğer seçenek ise 2002 doğumlu Alman Nick Woltemade'ye çıkıyor, Newcastle kiralamaya açık: son dakikalarda Juventus'un Woltemade için kararlı biçimde hamle yaptığı ve şu anda Continassa'ya gelmeye en yakın isim olduğu görülüyor.

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