Stile TV'ye röportaj veren eski Juventus savunma oyuncusu Mark Iuliano, 1997-98 sezonundaki Juventus-Inter maçında Brezilyalı "Fenomeno" Ronaldo ile birlikte başrolü paylaştığım o meşhur video incelemesi gerektiren olayı, son Bianconeri-Nerazzurri karşılaşmasında Juventuslu Pierre Kalulu ile Interli Alessandro Bastoni'nin başrolünü üstlendiği olayla karşılaştırıyor: 14 Şubat'ta oynanan Inter-Juve 3-2 maçındayaşanan olayla karşılaştırıyor: "Ronaldo ile yaşadığım olay başka bir hikayenin parçası. Belki de bu olay, simülasyonun ardından Alessandro Bastoni'nin gösterdiği tepki nedeniyle onu gölgede bırakıyor. Bu tepki büyük öfke uyandırdı, çünkü hakemi kandırdıktan sonra, sağlıklı ve adil bir sporun tüm değerlerine aykırı bir şekilde sevinç gösterisi yapıyorsun.
Getty Images
Çeviri:
Juventus-Inter, Iuliano: "Bastoni-Kalulu olayı, Ronaldo ile yaşadığım olayı unutturdu"
Iuliano, TuttoJuve.com'un aktardığına göre şöyle ekliyor: "Harika bir maçtı ama mahvedildi. Yan hakemler, kendi görüşlerini bile söyleyemiyorlarsa işe yaramaz hale gelirler; hakem VAR'a bağlıdır ve hepimiz VAR'ın talep üzerine devreye girmesini, kontrolü ele geçirmemesini, hakemin ise pozisyonları inceleyip kendi başına karar vermesini istiyoruz. Hakem atanmış ve maaşını alıyorsa, sorumluluğu üstlenmeli ve gerekirse kararlarını değiştirmeli, diğer dört kişinin ona ne yapması gerektiğini söylemesine gerek kalmadan. Benim zamanımda, simülasyon yapmayı düşünmeyecek kadar 'erkek'tik."
Reklam