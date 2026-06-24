Juventus, Emiliano “Dibu” Martinez için çabalarını sürdürüyor ve Tuttosport’un aktardığına göre, Aston Villa’dan ilk olumlu sinyali aldı; kulüp, talep ettiği bedeli 15 milyon avrodan 10 milyon avro artı primlere düşürdü. Bu önemli bir adım olsa da, transferi sonuçlandırmak için henüz yeterli değil.
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Juventus için Dibu Martinez konusunda Aston Villa’dan önemli bir sinyal geldi
Genel müdür Giovanni Carnevali, Arjantinli kalecinin çevresiyle kurduğu mükemmel ilişkilerden yararlanarak perde arkasında çalışıyor. Hedef, Temmuz sonunda kararlı bir hamle yapmak için gerekli koşulları oluşturmak; oyuncuya ise sezon başına 5 milyon artı prim içeren üç yıllık bir sözleşme teklif edildiği belirtiliyor.
Geçen yaz Birmingham’dan ayrılmaya niyetli olan Martinez, Torino’ya transfer olmayı olumlu karşılıyor. Kaleci, Luciano Spalletti’nin teknik projesinden oldukça etkilenmiş durumda; Spalletti ise Martinez’i uluslararası seviyedeki kalitesi ve soyunma odasındaki liderlik vasıfları nedeniyle kale için ilk tercih olarak görüyor.
Anlaşma sağlanamaması durumunda, başlıca alternatif Guglielmo Vicario olmaya devam ediyor. Ancak Tottenham’ın kalecisinin piyasa değeri 20 milyon avro civarında daha yüksek ve teknik ekip, Arjantinli oyuncu kadar ondan tam olarak ikna olmuş değil.
Şu anda herhangi bir gelişme beklenmiyor: Martinez, ABD’de düzenlenen Kulüpler Dünya Kupası’na odaklanmış durumda ve transfer görüşmelerini geçici olarak askıya aldı. Ancak Juventus, stratejisini çoktan belirlemiş durumda ve turnuva sona erdiğinde transfer çalışmalarına yeniden ağırlık vermeyi planlıyor.