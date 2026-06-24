Juventus için Dibu Martinez konusunda Aston Villa’dan önemli bir sinyal geldi

Genel müdür Giovanni Carnevali, Arjantinli kalecinin çevresiyle kurduğu mükemmel ilişkilerden yararlanarak perde arkasında çalışıyor. Hedef, Temmuz sonunda kararlı bir hamle yapmak için gerekli koşulları oluşturmak; oyuncuya ise sezon başına 5 milyon artı prim içeren üç yıllık bir sözleşme teklif edildiği belirtiliyor.





Geçen yaz Birmingham’dan ayrılmaya niyetli olan Martinez, Torino’ya transfer olmayı olumlu karşılıyor. Kaleci, Luciano Spalletti’nin teknik projesinden oldukça etkilenmiş durumda; Spalletti ise Martinez’i uluslararası seviyedeki kalitesi ve soyunma odasındaki liderlik vasıfları nedeniyle kale için ilk tercih olarak görüyor.



