Juventus, hataya meyilli Michele Di Gregorio'ya olan güvenini yitirdikten sonra Tottenham kalecisi Guglielmo Vicario'ya yöneldi
Di Gregorio, taraftarların sabrının tükenmesiyle alay etti.
Durum Torino'da kaynama noktasına ulaştı ve Di Gregorio'nun, teknik direktör Luciano Spalletti'nin acilen ele alması gereken bir sorun olduğu, hatta Galatasaray ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı için bir değişiklik düşünülmesi gerektiği yönünde haberler çıktı. Taraftarların hayal kırıklığı, Como'ya 2-0 yenildikleri son maçta, sabrını yitirmiş gibi görünen kalabalığın kaleciyi yuhalamasıyla açıkça hissedildi. Savunma hattı zaten sakatlıklar ve rotasyon nedeniyle zayıflamış durumda olan teknik ekip, artık defans hattına güven veremeyen kaleciden endişe duyuyor ve yaz transfer dönemi öncesinde güvenilir bir alternatif arayışına girdi.
Guglielmo Vicario en önemli öncelik olarak öne çıkıyor
La Gazzetta dello Sport'a göre, potansiyel yedekler listesinin başında Guglielmo Vicario yer alıyor. Tottenham Hotspur yıldızı, son üç sezonu Premier Lig'de geçirerek Avrupa'nın en istikrarlı oyuncularından biri olduğunu kanıtladı. Ancak 29 yaşındaki oyuncunun, özellikle Spurs'un Avrupa Ligi zaferine rağmen kupa kazanmakta zorlandığı için Serie A'ya dönmeye açık olduğu bildiriliyor. Juve daha önce Mike Maignan'ı bedelsiz transfer etmekle ilgilenmişti, ancak Fransız oyuncunun AC Milan ile sözleşmesini yenilemesi bu kapıyı kapattı ve Vicario, kalede prestijini geri kazanmak isteyen kulübün birincil hedefi haline geldi.
Finansal açıdan, anlaşma Juventus'un mevcut maaş yapısı içinde uygulanabilir görünüyor. Vicario şu anda Londra'da sezon başına yaklaşık 4,5 milyon euro kazanıyor ve bu rakam Bianconeri'nin bütçesine rahatlıkla sığıyor. Tottenham'ın 25 ila 30 milyon euro arasında bir ücret talep etmesi bekleniyor, bu da sözleşmesinin 2028'de sona ermesi göz önüne alındığında makul bir değer. Ancak Juve bu transferde tek başına değil. Derby d'Italia rakibi Inter de Yann Sommer'in ayrılmasından sonra yeni bir döneme hazırlanırken durumu yakından takip ediyor ve İtalyan milli oyuncunun imzası için yaz boyunca sürecek bir çekişme sahnesi hazırlıyor.
Atalanta alternatifi ve İtalyan kimliği
Vicario transferi gerçekleşmezse, Juventus, Atalanta'dan Marco Carnesecchi'yi yüksek kaliteli bir alternatif olarak belirledi. 25 yaşındaki oyuncu, bu sezon ligin en göze çarpan kalecisi olarak gösteriliyor, ancak transfer ücreti daha yüksek olacak. Torino ekibi, değerli oyuncusu için 30 ila 40 milyon euro arasında bir bedel talep edecek gibi görünüyor. Carnesecchi'ye yatırım yapmak, Juventus için uzun vadeli bir çözüm olacak ve potansiyel olarak on yıl boyunca bu pozisyonu güvence altına alacaktır, ancak bu kadar büyük bir harcama, kulübün Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanarak elde edeceği gelirlerin büyüklüğüne bağlı olacaktır.
İtalyan yeteneklerin peşinde koşmak, Continassa'nın kadroda "Azzurri" çekirdeğini yeniden kurma stratejisinin bir parçası. Şu anda, Di Gregorio'nun yanı sıra sadece Andrea Cambiaso ve Manuel Locatelli düzenli olarak İtalyan as kadrosunda yer alıyor. Vicario veya Carnesecchi'yi hedefleyerek Juventus, soyunma odasının ulusal kimliğini güçlendirmeyi umuyor. Kulüp yönetimi, özellikle takımın son zamanlarda sahada yaşadığı hayal kırıklıklarının ardından Spalletti'nin rehberliğinde bir geçiş dönemine girerken, Serie A'nın baskılarıyla başa çıkmak için İtalyan bir omurgaya sahip olmanın gerekli olduğuna inanıyor.
Bu yaz departmanda tam bir devrim yaşandı
Değişikliklerin başlangıçtaki kaleciyle sınırlı kalması pek olası görünmüyor. Juventus, bu yaz bu pozisyonda tam bir devrim yapmaya hazırlanıyor. 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mattia Perin, ilk 11'de oynayabileceği bir kulüp bulmak istediğini belirtirken, 36 yaşındaki üçüncü kaleci Carlo Pinsoglio emekliye ayrılmayı düşünebilir. Bu boşluk, scouting departmanını yedek kaleci pozisyonunu doldurabilecek birkaç orta seviye Serie A seçeneğini izlemeye yönlendirdi. Bu seçenekler arasında Lazio'dan Ivan Provedel, Verona'dan Lorenzo Montipò ve Lecce'den Wladimiro Falcone bulunuyor.
Tartışılan diğer isimler arasında Bologna'dan Federico Ravaglia ve Emil Audero var. Audero, eski bir Juventus altyapı oyuncusu olması nedeniyle UEFA kadro listesine kayıt için önemli bir avantaj sağlayacaktır. Ocak transfer döneminde değerlendirilen Bournemouth'tan Christos Mandas'a da ilgi var. Sezonun sona ermesine yaklaşırken, Juventus'ta "kaleci dosyası" hala açık. Vicario ya da başka bir aday olsun, kesin olan bir şey var: Kulüp savunma duvarını yeniden inşa etmeye çalışırken, Di Gregorio'nun tartışmasız bir numaralı kaleci olduğu dönem ciddi bir tehdit altında.
