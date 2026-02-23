Juventus, hataya meyilli Michele Di Gregorio'ya olan güvenini yitirdikten sonra Tottenham kalecisi Guglielmo Vicario'ya yöneldi

La Gazzetta dello Sport'a göre, potansiyel yedekler listesinin başında Guglielmo Vicario yer alıyor. Tottenham Hotspur yıldızı, son üç sezonu Premier Lig'de geçirerek Avrupa'nın en istikrarlı oyuncularından biri olduğunu kanıtladı. Ancak 29 yaşındaki oyuncunun, özellikle Spurs'un Avrupa Ligi zaferine rağmen kupa kazanmakta zorlandığı için Serie A'ya dönmeye açık olduğu bildiriliyor. Juve daha önce Mike Maignan'ı bedelsiz transfer etmekle ilgilenmişti, ancak Fransız oyuncunun AC Milan ile sözleşmesini yenilemesi bu kapıyı kapattı ve Vicario, kalede prestijini geri kazanmak isteyen kulübün birincil hedefi haline geldi.

Finansal açıdan, anlaşma Juventus'un mevcut maaş yapısı içinde uygulanabilir görünüyor. Vicario şu anda Londra'da sezon başına yaklaşık 4,5 milyon euro kazanıyor ve bu rakam Bianconeri'nin bütçesine rahatlıkla sığıyor. Tottenham'ın 25 ila 30 milyon euro arasında bir ücret talep etmesi bekleniyor, bu da sözleşmesinin 2028'de sona ermesi göz önüne alındığında makul bir değer. Ancak Juve bu transferde tek başına değil. Derby d'Italia rakibi Inter de Yann Sommer'in ayrılmasından sonra yeni bir döneme hazırlanırken durumu yakından takip ediyor ve İtalyan milli oyuncunun imzası için yaz boyunca sürecek bir çekişme sahnesi hazırlıyor.