Juventus forveti, Robert Lewandowski'nin yerini almak için Barcelona'ya transfer olmak istiyor
Vlahovic, Blaugrana'ya transfer olmayı hedefliyor
Camp Nou'da yeni bir dönemin başlangıcı, Serie A'nın en etkili golcülerinden biri tarafından öncülük edilebilir. Tuttosport'un haberine göre, Juventus forveti Vlahovic niyetini açıkça ortaya koydu ve bu yaz Barcelona'ya transfer olmayı hedeflediğini açıkladı. Torino'daki geleceği yoğun spekülasyonlara konu olan Sırp milli oyuncu, Lewandowski'nin bırakacağı boşluğu dolduracak başlıca aday olarak öne çıktı.
İtalya'daki haberler, Sırp forvetin kendisine sunulan tüm seçenekler arasında Barcelona'ya transfer olmaya istekli olduğunu ve Blaugrana'nın forvet hattında bir geçiş dönemi yaşarken kendini bu takımda sınamak istediğini iddia etmeye devam ediyor. Vlahovic, Juventus ile olan mevcut sözleşmesinin sona ermesine yakın olması nedeniyle önemli bir avantaj konumunda bulunuyor ve bu da onu piyasanın en cazip oyuncularından biri haline getiriyor.
Torino'da sözleşme uzatma görüşmelerinde ilerleme kaydedilemediği için, 26 yaşındaki oyuncu Avrupa futbolunda en çok aranan serbest oyuncularından biri olmaya hazırlanıyor. Bu durum, efsanevi Polonyalı 9 numarasını değiştirmek için acil bir ihtiyaçla karşı karşıya olan Barcelona'nın stratejik planlamasına mükemmel bir şekilde uyuyor.
Barcelona'nın mükemmel halefi arayışı
Barça'nın sportif direktörü Deco, böylesine prestijli bir kulüpte gerekli olan golcü geleneğini sürdürebilecek bir halef bulmakla görevlendirildi. Ancak, finansal durum hala bir engel teşkil ediyor, çünkü Katalanların bu kadar yüksek profilli bir transferi gerçekleştirmek için maaş bütçelerinde ne kadar yer ayıracakları henüz belli değil. Vlahovic tercihini açıkça belirtmiş olsa da, aday listesindeki tek isim o değil.
Atletico Madrid'in forveti Julian Alvarez, yönetim kurulu için tercih edilen seçenek olmaya devam ediyor, ancak Arjantinli oyuncu için bir anlaşma yapmak, muhtemel transfer ücreti göz önüne alındığında zor görünüyor. Bu durum, özellikle serbest oyuncu statüsü nedeniyle Vlahovic'i giderek daha cazip bir seçenek haline getiriyor. İtalya'd'dan gelen haberler, Vlahovic'in öncelikle Barcelona'ya transfer olmayı öncelikli olarak değerlendireceğini ve fiziksel varlığının Lewandowski döneminden sorunsuz bir geçiş sağlayabileceğine inandığını öne sürüyor.
Vlahovic, geleneksel bir 9 numara profiline sahipken, diğer hedefler daha fazla çok yönlülük sunabilir. Bu ayın başlarında, Sırbistan fitness koçu Dusan Ilic, forvetin İspanya'ya gideceğini belirterek, "Vlahovic, Barcelona gibi bir takımı yönetecek zihniyete ve fiziksel özelliklere sahip; bu, kariyeri için doğal bir sonraki adım gibi görünüyor" dedi.
Vlahovic, 'önce Barça' politikasını benimsiyor
Aynı rapora göre, Vlahovic'in geleceği Mart ayında şekillenmeye başlayacak, ancak oyuncu ne istediğini çok iyi biliyor ve menajerlerine, diğer ilgilenen tarafların öncesinde Barcelona ile görüşmeler yapmalarını talimat verdi. Bu proaktif tutum, oyuncunun İtalya'da kalmak veya Milan'ın onu transfer etmeye çalıştığı söylenen İngiltere'ye gitmek yerine La Liga'ya transfer olmaya kararlı olduğunu gösteriyor.
Sırp oyuncu diğer seçenekleri tamamen dışlamıyor, ancak temsilcilerine verdiği mesaj çok net. Barcelona bir teklifte bulunmazsa, Juventus ile sözleşme yenileme görüşmelerine açık olacak veya Serie A'daki performansını uzun süredir takip eden Premier League takımlarının tekliflerini değerlendirecektir.
Bu "önce Barça" politikası, yenilenen Camp Nou'da oynamanın cazibesinin, İngiliz kulüplerinin sunabileceği finansal paketlerden daha ağır bastığını gösteriyor. Menajerlerine, potansiyel yeni kulüplerinin hiyerarşisi konusunda katı talimatlar verildiği ve Katalan devlerinin bu listenin en başında yer aldığı bildiriliyor.
Kulüp ve oyuncu için kritik bir an
Önümüzdeki haftalar hem oyuncu hem de kulüp için çok önemli olacak. Mart ayı yaklaşırken, Juventus ile olan sözleşmesi ya bir çözüme kavuşacak ya da daha büyük olasılıkla serbest oyuncu olarak ayrılması kesinleşecek. Barcelona, yaz aylarına kadar bekleyip ana hedefleri hakkında nihai kararını verecek ve bu da yüksek riskli bir bekleme süreci yaratacak.
Bu strateji Blaugrana için riskler taşıyor; Vlahovic ile anlaşmak için çok uzun süre beklerlerse, somut sözleşme teklifleriyle daha hızlı hareket etmeye hazır olan rakip kulüplere kaptırma riskiyle karşı karşıya kalacaklar. Tersine, çok erken harekete geçmek, piyasa lehlerine değişirse Alvarez gibi diğer öncelikli hedefleri kovalamak için finansal esnekliklerini sınırlayabilir.
