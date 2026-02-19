Juventus forveti, Robert Lewandowski'nin yerini almak için Barcelona'ya transfer olmak istiyor

Camp Nou'da yeni bir dönemin başlangıcı, Serie A'nın en etkili golcülerinden biri tarafından öncülük edilebilir. Tuttosport'un haberine göre, Juventus forveti Vlahovic niyetini açıkça ortaya koydu ve bu yaz Barcelona'ya transfer olmayı hedeflediğini açıkladı. Torino'daki geleceği yoğun spekülasyonlara konu olan Sırp milli oyuncu, Lewandowski'nin bırakacağı boşluğu dolduracak başlıca aday olarak öne çıktı.

İtalya'daki haberler, Sırp forvetin kendisine sunulan tüm seçenekler arasında Barcelona'ya transfer olmaya istekli olduğunu ve Blaugrana'nın forvet hattında bir geçiş dönemi yaşarken kendini bu takımda sınamak istediğini iddia etmeye devam ediyor. Vlahovic, Juventus ile olan mevcut sözleşmesinin sona ermesine yakın olması nedeniyle önemli bir avantaj konumunda bulunuyor ve bu da onu piyasanın en cazip oyuncularından biri haline getiriyor.

Torino'da sözleşme uzatma görüşmelerinde ilerleme kaydedilemediği için, 26 yaşındaki oyuncu Avrupa futbolunda en çok aranan serbest oyuncularından biri olmaya hazırlanıyor. Bu durum, efsanevi Polonyalı 9 numarasını değiştirmek için acil bir ihtiyaçla karşı karşıya olan Barcelona'nın stratejik planlamasına mükemmel bir şekilde uyuyor.