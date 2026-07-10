Juventus, Faticanti'nin Avellino'ya transferi resmiyet kazandı

Juventus kulübünün açıklaması şöyle devam ediyor: "Yeşil-beyazlı takıma transferi, Lecce'den kesin olarak satın alındığının duyurulmasının ardından gerçekleşti; bu anlaşma ile oyuncu 30 Haziran 2029 tarihine kadar Juventus'a bağlı kalacak. Next Gen takımında iki sezon boyunca önemli bir rol üstlenen — bu süre zarfında 66 maça çıkıp 3 gol ve 5 asist kaydeden — ve kısa süre önce İtalya Milli Takımı'nda ilk kez forma giyen Giacomo, Serie B'de kariyerinin bu yeni ve heyecan verici bölümüne başlamaya hazır.





Bu yeni macerada sana bol şanslar, Giacomo!"



