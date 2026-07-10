"Giacomo Faticanti, 2026/2027 sezonunu Avellino'da kiralık olarak geçirecek. 2004 doğumlu orta saha oyuncusunun geçici olarak kiralanması resmiyet kazandı." Juventus'un 2004 doğumlu orta saha oyuncusunun İrpinli kulübe kiralandığını duyurduğu basın açıklaması böyle başlıyor.
Getty Images Sport
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Juventus, Faticanti'nin Avellino'ya transferi resmiyet kazandı
Juventus kulübünün açıklaması şöyle devam ediyor: "Yeşil-beyazlı takıma transferi, Lecce'den kesin olarak satın alındığının duyurulmasının ardından gerçekleşti; bu anlaşma ile oyuncu 30 Haziran 2029 tarihine kadar Juventus'a bağlı kalacak. Next Gen takımında iki sezon boyunca önemli bir rol üstlenen — bu süre zarfında 66 maça çıkıp 3 gol ve 5 asist kaydeden — ve kısa süre önce İtalya Milli Takımı'nda ilk kez forma giyen Giacomo, Serie B'de kariyerinin bu yeni ve heyecan verici bölümüne başlamaya hazır.
Bu yeni macerada sana bol şanslar, Giacomo!"
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