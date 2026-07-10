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Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Juventus, Faticanti'nin Avellino'ya transferi resmiyet kazandı

Juventus
Transfers
G. Faticanti
Juventus Next Gen
Avellino

Juventus kulübünden yapılan açıklama

"Giacomo Faticanti, 2026/2027 sezonunu Avellino'da kiralık olarak geçirecek. 2004 doğumlu orta saha oyuncusunun geçici olarak kiralanması resmiyet kazandı." Juventus'un 2004 doğumlu orta saha oyuncusunun İrpinli kulübe kiralandığını duyurduğu basın açıklaması böyle başlıyor.


  • Juventus kulübünün açıklaması şöyle devam ediyor: "Yeşil-beyazlı takıma transferi, Lecce'den kesin olarak satın alındığının duyurulmasının ardından gerçekleşti; bu anlaşma ile oyuncu 30 Haziran 2029 tarihine kadar Juventus'a bağlı kalacak. Next Gen takımında iki sezon boyunca önemli bir rol üstlenen — bu süre zarfında 66 maça çıkıp 3 gol ve 5 asist kaydeden — ve kısa süre önce İtalya Milli Takımı'nda ilk kez forma giyen Giacomo, Serie B'de kariyerinin bu yeni ve heyecan verici bölümüne başlamaya hazır.


    Bu yeni macerada sana bol şanslar, Giacomo!"


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