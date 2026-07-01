Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
Girona FC v Feyenoord - UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD2Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Juventus, Facundo Gonzalez Racing Santander’e transfer oldu: Bianconeri ne kadar gelir elde ediyor?

Juventus
Transfers
F. Gonzalez

Torino merkezli şirket tarafından bir satış işlemi kararlaştırıldı

Juventus, Facundo Gonzalez'in ayrılışıyla 2,5 milyon elde etti: Romeo Agresti'nin aktardığına göre, stoperin sözleşme bedeli Racing Santander tarafından ödendi.



  • Juve, Facundo Gonzalez Racing Santander’e transfer oldu: Bianconeri ne kadar gelir elde ediyor?

    2003 doğumlu Uruguaylı savunma oyuncusu, 2023 yılında 1,75 milyon karşılığında Juventus tarafından transfer edildi ve ardından Sampdoria, Feyenoord ve Racing Santander’e kiralandı. Juventus formasıyla hiç maça çıkmadı; Racing Santander’de ise 20 maça çıktı ve kulüp şimdi onu kalıcı olarak transfer etti.

    • Reklam
Club Friendlies
Basel crest
Basel
BAS
Juventus crest
Juventus
JUV