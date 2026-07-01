Juventus, Facundo Gonzalez Racing Santander’e transfer oldu: Bianconeri ne kadar gelir elde ediyor?

2003 doğumlu Uruguaylı savunma oyuncusu, 2023 yılında 1,75 milyon karşılığında Juventus tarafından transfer edildi ve ardından Sampdoria, Feyenoord ve Racing Santander’e kiralandı. Juventus formasıyla hiç maça çıkmadı; Racing Santander’de ise 20 maça çıktı ve kulüp şimdi onu kalıcı olarak transfer etti.