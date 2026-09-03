Juventus, Elimoghale: "Hedefim Altın Top"

Destiny Elimoghale, Juventus Next Gen'in 2009 doğumlu yeteneği, VivoAzzurro'ya konuştu: "Hedefim Serie A'da forma giymek, bazı yönlerimi geliştirmeye çalışıyorum. Kısa bir süre öncesine kadar hâlâ çocuk gibi oynuyordum, fazla hafiftim. Büyüklerin futbolunun daha sert ve zor olduğunu fark ediyorum ve onların oyun tarzına uyum sağlamaya çalışıyorum".





Milli takım hakkında (19 Yaş Altı Milli Takımı'yla ilk maçına çıktı): "Benim için milli takım formasını giymek bir onur, tüm İtalya'yı temsil ediyor. Bu forma için her antrenmanda her şeyini vermen, saha dışında da saygı göstermen gerekir. İlk deneyimler güzeldi ama yurt dışından takımlara karşı oynadığımız için zordu".



