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Destiny Onoguekhan ElimoghaleGetty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Juventus, Elimoghale: "Hedefim Altın Top"

Juventus
Juventus Next Gen
D. Elimoghale
Serie A

Juventus'un ve 19 Yaş Altı Milli Takım'ın 2009 doğumlu yeteneği konuştu

Destiny Elimoghale, Juventus Next Gen'in 2009 doğumlu yeteneği, VivoAzzurro'ya konuştu: "Hedefim Serie A'da forma giymek, bazı yönlerimi geliştirmeye çalışıyorum. Kısa bir süre öncesine kadar hâlâ çocuk gibi oynuyordum, fazla hafiftim. Büyüklerin futbolunun daha sert ve zor olduğunu fark ediyorum ve onların oyun tarzına uyum sağlamaya çalışıyorum".


Milli takım hakkında (19 Yaş Altı Milli Takımı'yla ilk maçına çıktı): "Benim için milli takım formasını giymek bir onur, tüm İtalya'yı temsil ediyor. Bu forma için her antrenmanda her şeyini vermen, saha dışında da saygı göstermen gerekir. İlk deneyimler güzeldi ama yurt dışından takımlara karşı oynadığımız için zordu".


  • "HEDEFİM? ALTIN TOP"

    Son olarak: "Benim hedefim mi? Ballon d'Or'u kazanmak, ardından ailemi, annemi babamı, kız kardeşimi güvence altına almak ve herkesi mutlu etmek; çünkü bana her zaman yardım ettiler ve onları mutlu edip benimle gurur duymalarını sağlamak için elimden gelen her şeyi yapacağım".

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