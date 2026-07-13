Juventus: Di Gregorio’dan Openda ve David’e kadar, satılık bir kadro. Hedef: 100 milyonun üzerinde

Geçen sezonun ilk onbirinde yeralan Michele Di Gregorio, sözleşmesi 2029’da sona ermesine rağmen takımdan ayrılıyor. İki yıl önce Monza’dan kiralanan oyuncunun kiralama bedeli 4,5 milyon avro, zorunlu satın alma bedeli 13,5 milyon avro ve 2 milyon avro da bonus olarak ödenmişti. Menajeri geçtiğimiz günlerde Juventus’a sert çıkarak saygı talep etti: “Fransız yönetim, 130 milyon harcayarak 3 forvet aldı, ama bu oyuncular sahaya çıkamaz durumda. Bu çılgın harcamayı örtbas etmek için, önceki yönetim tarafından 26 yaşında Serie A’nın en iyi kalecisi olarak görülen ve sportif direktör Cristiano Giuntoli tarafından transfer edilen kalecinin üzerine sezonun başarısızlığının tüm yükünü yıkıyorlar. Di Gregorio’nun Juventus ile 3 yıllık sözleşmesi var, hazırlık kampına katılacak ve transfer dönemi boyunca olası fırsatları değerlendireceğiz. Birçok Avrupa kulübünün kısa listesinde yer alıyor, acelemiz yok. Yedek kulübesinde oturup sohbet etmenin daha kolay olacağı zamanlarda bile her zaman görevine sadık kalan birine saygı gösterilmesini talep ediyoruz...”



