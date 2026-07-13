Satış, satın almadan önce gelir. Juventus’un başka seçeneği yok; kadrosunun kalitesini artırabilecek üst düzey transferleri garantilemek için oyuncu satışlarını iyi yönetmesi gerekiyor. Yeni genel müdür ve genel direktör Giovanni Carnevali, kulübün ekonomik dengesini sağlamak ve gelecekte de öncü bir rol oynamasını garanti altına almak için hayati önem taşıyan oyuncu satışlarında bu görevin üstesinden gelebileceğini kanıtlamak zorunda. Nitekim, Juventus’un hesapları üst üste dokuzuncu kez kırmızıya boyandı; bir sonraki mali tabloda, bir önceki mali yılın 58 milyon euro’luk zararını aşan, yaklaşık 63 milyon euro’luk bir zarar kaydedilecek. Juventus’tan ayrılacak oyuncular kimler: İşte artık planlara dahil olmayanların kadrosu, iddialı bir 4-2-3-1 dizilişiyle sıralanmış. Hedef? 100 milyon euro’nun üzerinde gelir elde etmek.
Çeviri:
Juventus: Di Gregorio’dan Openda ve David’e kadar, satılık bir kadro. Hedef: 100 milyonun üzerinde
KALECİ: DI GREGORIO
Geçen sezonun ilk onbirinde yeralan Michele Di Gregorio, sözleşmesi 2029’da sona ermesine rağmen takımdan ayrılıyor. İki yıl önce Monza’dan kiralanan oyuncunun kiralama bedeli 4,5 milyon avro, zorunlu satın alma bedeli 13,5 milyon avro ve 2 milyon avro da bonus olarak ödenmişti. Menajeri geçtiğimiz günlerde Juventus’a sert çıkarak saygı talep etti: “Fransız yönetim, 130 milyon harcayarak 3 forvet aldı, ama bu oyuncular sahaya çıkamaz durumda. Bu çılgın harcamayı örtbas etmek için, önceki yönetim tarafından 26 yaşında Serie A’nın en iyi kalecisi olarak görülen ve sportif direktör Cristiano Giuntoli tarafından transfer edilen kalecinin üzerine sezonun başarısızlığının tüm yükünü yıkıyorlar. Di Gregorio’nun Juventus ile 3 yıllık sözleşmesi var, hazırlık kampına katılacak ve transfer dönemi boyunca olası fırsatları değerlendireceğiz. Birçok Avrupa kulübünün kısa listesinde yer alıyor, acelemiz yok. Yedek kulübesinde oturup sohbet etmenin daha kolay olacağı zamanlarda bile her zaman görevine sadık kalan birine saygı gösterilmesini talep ediyoruz...”
SAĞ BEK: JOAO MARIO
2000 doğumlu sağ bek, Bologna’da geçirdiği altı aylık kiralık dönemden sonra geri döndü ve satışa çıktı. Bir yıl önce Juventus, Alberto Costa’yı 12 milyon euro karşılığında Portekiz’e gönderen transfer anlaşması kapsamında, bu oyuncuyu Porto’dan 16 milyon euroya kadroya katmıştı. Sözleşmesi 2030’da sona erecek olan oyuncu, Juventus formasıyla 13 maça çıktı.
SAVUNMA ORTA SAHA: RUGANI
2028 yılına kadar Juventus ile sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki oyuncu, Fiorentina tarafından satın alınmadı (45 dakika dolmadığı için satın alma zorunluluğu devreye girmedi).
Bir dizi kiralık transferin ardından (Rennes, Cagliari, Ajax, Fiorentina), kalıcı olarak takımdan ayrılabilir. Son sözü Spalletti söyleyecek.
SAVUNMA MERKEZİ: GATTI
Spalletti için eski Frosinone oyuncusu tercih listesinin en altında yer alıyor. Geçen yıl lig ve kupa maçlarında toplam 4 gol attı (toplam 28 maçta forma giydi), ancak hiçbir zaman ilk tercih olarak görülmedi. Sözleşmesi 2030’da sona eriyor ve Allegri’nin Napoli’si onu çok beğeniyor.
SOL BEK: CABAL
Sakatlıklar, Kolombiyalı oyuncunun Juventus'taki kariyerini yavaşlattı (geçen yıl sadece 512' dakika forma giydi). Fiziksel kırılganlığı, ona yeni bir kulüp arayan Juventus için bir sorun teşkil ediyor. Sözleşmesi 2029'da sona eriyor.
ORTA SAHA OYUNCUSU: DOUGLAS LUIZ
1998 doğumlu oyuncunun sözleşmesi 2029'da sona eriyor ve şu anda takımdan ayrılmak üzere. Premier League, Avrupa Ligi, FA Kupası ve Carabao Kupası'nda toplam 34 maça (Forest formasıyla 14, Villans formasıyla 20) çıkmış ve 1 gol, 2 asist kaydetmiş olmasına rağmen, iki kulüpten hiçbiri onun sözleşmesini satın almadı. Oysa bedeli sadece "25 milyon"du.
ORTA SAHA OYUNCUSU: ARTHUR
Takımdan ayrılacak bir diğer oyuncu ise Juventus ile hâlâ bir yıllık sözleşmesi bulunan Arthur’dur. 26 Ağustos 2025 tarihinde Gremio'ya kiralanan eski Barcelona orta saha oyuncusu, bu sezon Brasileirao, Gaucho Ligi, Copa Sudamericana ve Copa do Brasil'da "sadece" 23 maça çıkmış, 1 gol ve 2 asist kaydetmiştir; ancak kaptanlık pazubandını takmasına rağmen, iki ciddi kas sorunu nedeniyle istikrarlı bir performans sergileyememiştir.
SAĞ KANAT FORVETİ: ZHEGROVA
Juve'de özellikle Galatasaray'a karşı kaçırdığı gol hatırlanıyor: Eski Lille oyuncusunun sezonu inişli çıkışlı geçti; 27 maça çıktı ve 0 gol attı. Bir yıl önce 14,3 milyon artı 1,2 milyon avro ek ücret (ve 3 milyon avro bonus) ödenmişti. Hedef, aynı miktarda para elde etmek.
ORTA SAHA OYUNCUSU: DAVID
Geçen yıl Lille'deki deneyiminin ardından bedelsiz olarak takıma katılan Jonathan David, 9 numara sorununu çözecek transfer olacaktı. 46 maçta 8 gol atarak performansı tamamen olumsuz sayılmazdı, ancak Kanadalı oyuncu hiçbir zaman güvenilir bir seçenek olduğu izlenimini vermedi. O kadar çok arzu edilen hücum lideri. Kalmak istiyor, ancak Juve'nin başka planları var.
SOL KANAT FORVET: OPENDA
Belçikalı oyuncu, sadece 2 gol atarak (ligde Roma’ya, Şampiyonlar Ligi’nde Bodo/Glimt’e) geçen sezonun en büyük hayal kırıklığı oldu. Transfer döneminin son anlarında takıma katılan oyuncunun kiralama ve satın alma bedeli toplamı 44 milyon avroya mal oldu. Takımın ondan para kazanması zor görünüyor; satın alma opsiyonlu kiralama olasılığı yüksek olsa da, Juventus şu an için sadece zorunlu satın alma seçeneğini değerlendiriyor.
MERKEZ FORVET: MILIK
Torino'da, sakatlıklar yüzünden neredeyse bir turistten farksızdı. Geçen sezon toplamda sadece 34 dakika sahada kaldı. Sözleşmesi bir yıl sonra sona eriyor; sözleşmenin feshedilmesi en olası senaryo.
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