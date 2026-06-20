Juventus, Daffara için geri alım hakkını resmen açıkladı

Açıklama şöyle devam ediyor: "2004 doğumlu kaleci, çok genç yaşta Juventus’a katılmış ve Gençlik Akademisi’nde hızlı bir yükseliş göstererek, 2023 yılının Mart ayında Next Gen takımında profesyonel ligde ilk kez forma giyme fırsatını yakalamış, daha sonra takımın as kalecisi olmuş ve tüm turnuvalarda toplam 83 maça çıkmıştır.





2024/25 sezonunda birkaç kez A Takım kadrosuna dahil edilen Daffara, geçtiğimiz sezon Avellino’ya kiralandı; ikinci ligde de dikkatleri üzerine çekerek geçtiğimiz haftalarda İtalya Milli Takımı’na çağrıldı."







