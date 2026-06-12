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grafica comolli juventus 16.9 CMGetty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Juventus, Comolli'nin veda konuşması ve tazminat anlaşması

Juventus
Transfers

Fransız yöneticinin Bianconeri'ye resmi selamlaması

Juventus kulübünün resmi açıklamasında şöyle deniyor: "2025 yılının Haziran ayında Juventus'a katılan Damien Comolli, bugün kulüpten istifa etti. Tüm Juventus ailesi, Damien'e kulüpte geçirdiği süre boyunca gösterdiği özveri için teşekkür eder ve kendisine gelecekte başarılar diler.


Damien, tüm Juventus ailesine teşekkür etmek ve selamlarını iletmek istedi: “Juventus Futbol Kulübü CEO'su görevimden derhal ayrılmaya karar verdim. Bana bu prestijli kulüpte çalışma fırsatı sundukları için John Elkann ve Exor'a teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca, tüm Juventus çalışanlarına emekleri, profesyonellikleri ve özverileri için teşekkür eder, tüm kadın ve erkek takımlarına yeni sezon için başarılar dilerim."


  • Fransız yönetici sözlerini şöyle bitiriyor: "Son olarak, inanılmaz destekleri için Juventus taraftarlarına özel bir teşekkür etmek istiyorum. Bu kulübü gerçekten eşsiz ve özel kılanlar onlardır."


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  • AYRILIK

    IlBianconero.com'da yer alan habere göre, taraflar arasında varılan anlaşma, Damien Comolli'nin istifası ve her türlü talebin karşılığında, kulübün brüt 850.000 avro tutarında bir ödeme yapmasını ve Juventus'un 1 Haziran 2025 tarihli işe alım mektubunda öngörülen imza bedelinin iadesini talep etmekten vazgeçmesini öngörüyor.