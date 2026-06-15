Goal.com
CanlıBiletler

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
BogaGetty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Juventus, Boga'nın sözleşmesini satın aldı

Juventus
Transfers
J. Boga

Juventus'un yeni genel müdürü Giovanni Carnevali'nin transfer piyasasındaki ilk hamlesi

Juventus, Ocak ayında Nice'ten kiralık olarak takıma katılan Jeremie Boga'nın satın alma opsiyonunu kullanmaya karar verdi. Bu haberi Gianluca Di Marzio duyurdu.


Ocak ayında Juventus ve Nice arasında imzalanan anlaşmanın şartlarını hatırlayalım: "Juventus Football Club S.p.A., OGC Nice kulübüyle, futbolcu Jérémie Boga'nın spor performans haklarını 30 Haziran 2026 tarihine kadar ücretsiz olarak geçici olarak devralmak üzere bir anlaşmaya vardığını duyurur. Anlaşma ayrıca Juventus'a, oyuncunun spor performans haklarını kesin olarak satın alma hakkı da tanıyor. Olası kesin satın alma için kararlaştırılan bedel 4,8 milyon avro olup, iki taksitte ödenecek."

mali yıl".



  • 1997 doğumlu Fildişili oyuncu Boga, Juventus'taki ilk beş ayında 16 maça çıktı ve 4 gol attı. Bianconeri kulübünün yeni genel müdürü Giovanni Carnevali, 2018'den Ocak 2022'ye kadar Sassuolo'da Boga ile çalışmıştı; bu tarihte forvet, toplam 22 milyon avroya Atalanta'ya satılmıştı.

    • Reklam