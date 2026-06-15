Juventus, Boga'nın sözleşmesini satın aldı

Juventus, Ocak ayında Nice'ten kiralık olarak takıma katılan Jeremie Boga'nın satın alma opsiyonunu kullanmaya karar verdi. Bu haberi Gianluca Di Marzio duyurdu.





Ocak ayında Juventus ve Nice arasında imzalanan anlaşmanın şartlarını hatırlayalım: "Juventus Football Club S.p.A., OGC Nice kulübüyle, futbolcu Jérémie Boga'nın spor performans haklarını 30 Haziran 2026 tarihine kadar ücretsiz olarak geçici olarak devralmak üzere bir anlaşmaya vardığını duyurur. Anlaşma ayrıca Juventus'a, oyuncunun spor performans haklarını kesin olarak satın alma hakkı da tanıyor. Olası kesin satın alma için kararlaştırılan bedel 4,8 milyon avro olup, iki taksitte ödenecek."

mali yıl".







