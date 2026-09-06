Tribünlerde özel anlam taşıyan bir pankart da vardı: “7-3-90, teşekkürler Baresi”. Buradaki gönderme, Mechelen ile Milan’ın 7 Mart 1990’da Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek finalinde Heysel’de karşı karşıya geldiği maça yapılıyor. Maçtan önce Baresi, Milan yöneticisi Paolo Taveggia eşliğinde, beş yıl önce aynı statta yaşanan trajedinin kurbanlarını anmak istedi; UEFA ve Belçikalı yetkililer bu girişime izin vermemişti. Baresi, 29 Mayıs 1985’te Juventus ile Liverpool arasındaki Şampiyon Kulüpler Kupası finalinden önce hayatını kaybeden 39 kişinin her biri için 39 kırmızı gül taşıdı. Juventus taraftarlarının hafızasında kalan bir jestti.











