Milli takımlar için verilecek uzun aradan önceki bu Serie A'nın beşinci haftasında bir büyük maç daha oynanıyor. Torino'da Juventus ile Atalanta karşı karşıya geliyor. Maçın dakika dakika anlatımı aşağıda.
Getty Images
Çeviri:
Juventus-Atalanta CANLI
GOLLER VE ÖNE ÇIKAN ANLAR
Juventus-Atalanta
GOLLERİ ATANLAR -
GOLLER VE ÖNE ÇIKAN POZİSYONLAR -
Maç raporu
MUHTEMEL JUVENTUS-ATALANTA 11'LERİ
JUVENTUS (3-4-2-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Kelly; Celik, Douglas Luiz, Sarr, McKennie; Conceiçao, Nico Gonzalez; Kolo Muani. Tek. dir. Spalletti
ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Scalvini, Kolasinac; Kessié, Gaetano, Ederson; De Ketelaere, Scamacca, Rowe. Tek. dir. Sarri
SARI KARTLILAR -
KIRMIZI KARTLILAR -
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