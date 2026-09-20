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CanlıBiletler
Nico Gonzalez Juventus ParmaGetty Images
Simone Gervasio
Çeviri:

Juventus-Atalanta CANLI

Juventus - Atalanta
Juventus
Atalanta
Serie A

Milli takımlar için verilecek uzun aradan önceki bu Serie A'nın beşinci haftasında bir büyük maç daha oynanıyor. Torino'da Juventus ile Atalanta karşı karşıya geliyor. Maçın dakika dakika anlatımı aşağıda.

  • GOLLER VE ÖNE ÇIKAN ANLAR

    Juventus-Atalanta


    GOLLERİ ATANLAR -


    GOLLER VE ÖNE ÇIKAN POZİSYONLAR -

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  • Maç raporu

    MUHTEMEL JUVENTUS-ATALANTA 11'LERİ


    JUVENTUS (3-4-2-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Kelly; Celik, Douglas Luiz, Sarr, McKennie; Conceiçao, Nico Gonzalez; Kolo Muani. Tek. dir. Spalletti


    ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Scalvini, Kolasinac; Kessié, Gaetano, Ederson; De Ketelaere, Scamacca, Rowe. Tek. dir. Sarri


    SARI KARTLILAR -


    KIRMIZI KARTLILAR -

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