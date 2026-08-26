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Juventus: Adin Licina ayak diriyor, Napoli hakkındaki gerçek

Transfers
Juventus
SSC Napoli
A. Licina

Adin Licina büyük olasılıkla transfer dönemi sona ermeden Juventus'tan ayrılacak. 2007 doğumlu kanat forvet, Yildiz'in yakın arkadaşı, gelecek sezonda Next Gen ile oynamayacak; Serie C'nin üzerinde bir seviyede forma giymesi için gönderilecek.

  • Avellino’ya hayır

    Ocak ayında 2029'a kadar sözleşme imzalayan eski Bayern Münih oyuncusu, "Yildiz" tarzı bir gelişim süreci bekliyordu. Ancak Juventus şu anda ona A takımda yer garanti edemiyor; bu nedenle onu Serie B'de Avellino'ya göndermeyi düşünüyordu. Licina ise bu seçeneği reddetti; Serie A'da oynamak istiyor.

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  • Napoli'nin ilgisini çekiyor

    Tuttosport'a göre Licina ile Napoli ilgileniyor. Profili, Napoli'nin sportif direktörü ve eski Juventuslu Giovanni Manna'nın çok beğenisini kazanmış durumda; transfer döneminin bitiminden önce bir girişimde bulunulup bulunulmayacağı ise merak konusu. Geçen sezon Juventus Under 23 formasıyla Serie C'de bir gol atıp sekiz maça çıkan Licina, oynamak istiyor ve bunu üst seviyede yapmak istiyor.


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