Tuttosport'a göre Licina ile Napoli ilgileniyor. Profili, Napoli'nin sportif direktörü ve eski Juventuslu Giovanni Manna'nın çok beğenisini kazanmış durumda; transfer döneminin bitiminden önce bir girişimde bulunulup bulunulmayacağı ise merak konusu. Geçen sezon Juventus Under 23 formasıyla Serie C'de bir gol atıp sekiz maça çıkan Licina, oynamak istiyor ve bunu üst seviyede yapmak istiyor.



