Emanuele Tramacere

Juve, Zhegrova hem sahada hem de mali açıdan başarısız: transfer bedeli

Endişe verici rakamlar ve kolay olmayacak bir transfer politikası. Zhegrova'nın geleceği ne olacak?

Juventus, heyecan dolu bir sezon finali için hazırlanıyor ve kaçınılmaz olarak Roma ve Como ile mücadele edeceği 4. sıra yarışı dışında, şimdiden geleceği ve önümüzdeki yaz transfer dönemini de düşünmeye başladı; bu dönemde hem takıma katılacak oyuncular hem de özellikle takımdan ayrılacak oyuncular konusunda pek çok karar alınması gerekecek.


Luciano Spalletti, sözleşme uzatımını imzaladıktan sonra, bugün kadroda belirsiz durumda olan birçok oyuncu hakkında nihai bir karar vermek zorunda kalacak ve bunların arasında Edon Zhegrova da bulunuyor. Ancak Kosovalı ofansif orta saha oyuncusu, rakamlara bakıldığında, şu ana kadar hem sahada hem de mali açıdan bir fiyasko olarak değerlendiriliyor.


  • ENDİŞE VERİCİ RAKAMLAR

    Eski Lille oyuncusunun sezonu kesinlikle hayal kırıklığı yaratıyor, ancak en çok tartışılan konu, Zhegrova'nın bu Mart ayında toplamda sadece 20 dakika süre almasına neden olan Luciano Spalletti'nin kararları.


    Fiziksel kondisyonunun zayıf olması nedeniyle, Dünya Kupası elemeleri için oynanan ve Kosova'nın Slovakya'ya 4-3 yenilerek elendiği Playoff maçında bile yedek kulübesinde kaldı.


    Sezonun genel bilançosu ise daha da endişe verici:

    - Toplam 21 maç

    - sadece 1 maçta ilk 11'de

    - Toplam 447 dakika

    - 0 gol ve 0 asist


    Yüzde olarak bakıldığında, Serie A'da mevcut dakikaların sadece %11'inde, Şampiyonlar Ligi'nde ise %15'inde forma giydi.

  • GİTTİKÇE KISALAN ALAN

    Juventus'ta ve Luciano Spalletti yönetiminde, "Zeppetta"nın (ünlü top çalma hareketinden dolayı takılan takma adı) sahada yer bulma şansı, Milik ve Vlahovic gibi forvetlerin geri dönüşüyle ve Boga ile Conceicao'nun gelişmesiyle birlikte daha da azalacak gibi görünüyor. Ayrıca kasık ağrısı sorunu, kendini gösterebilmesi için gerekli sürekliliği sağlamasını engellemeye devam ediyor.

  • BÜTÇE AÇIĞI

    Ancak Zhegrova, şu ana kadar sadece sahada değil, mali açıdan da bir fiyasko oldu. Sezon başına brüt 4,6 milyon avroluk maaşı var ve sözleşmesi 30 Haziran 2030'da sona eriyor (toplam 18,4 milyon avro).


    14,3 milyon euro artı 3 milyon euro bonus ve 1,2 milyon euro komisyon karşılığında Torino'ya gelen oyuncunun amortisman maliyeti 2,88 milyon euro (Şampiyonlar Ligi'ne katılma bonusu olması durumunda bu rakam artabilir) ve 30 Haziran 2026 itibarıyla bilançoda kalacak değeri en az 12 milyon avro olacak; bu rakam, zarara uğramamak için başlangıç noktasıdır.

  • SATILMASI İÇİN BELİRLENEN FİYAT

    Juventus, yaz transfer döneminde büyük transferler hayal edebilmek için iyi satışlar gerçekleştirmek zorunda ve bu nedenle ekonomik açıdan değer katmayacak transferlere izin veremez. Zhegrova’nın Premier League ve Ligue 1’de ilgilenenler var, ancak bunlar ya Avrupa kupalarına katılamayan kulüpler ya da onun maaşını karşılamakta zorlanacak kulüpler. Ayrıca, stratejik bir konu olarak, Juventus bugün onu kalıcı olarak satmak için 20 milyon avrodan az bir rakam talep edemez, böylece onun yerini alacak bir transferi finanse edebilecek.

  • ZORUNLU KREDİ Mİ?

    Tüm bu koşullar, yaz transfer döneminde Juventus formasıyla vedalaşmayı zorlaştırıyor. Bu noktada, transferin şartlı satın alma opsiyonlu bir kiralama anlaşmasıyla gerçekleştirilmesi daha kolay ve uygun görünüyor; bu da gelirlerin tahsilatını daha da erteleyerek bilanço maliyetlerini düşürür ve değer artışı eşiğini yükseltir.



