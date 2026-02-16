Getty Images
Jurgen Klopp'un menajeri, Anfield'dan ayrıldıktan sonra eski Liverpool teknik direktörünün Man Utd ve Chelsea tarafından teklif aldığını açıkladı
Klopp, Liverpool'da enerjisini tüketti.
Klopp, Liverpool'da görev yaptığı süre boyunca büyük başarılara imza attı. 2019'da Şampiyonlar Ligi'ni kazandı ve ardından 2019-20 sezonunda Liverpool'u 30 yıl sonra ilk lig şampiyonluğuna taşıdı. Alman teknik adam, Reds'te görev yaptığı süre boyunca FA Cup, Lig Kupası ve Kulüpler Dünya Kupası'nı da kazandıktan sonra, 2024'te ayrılacağını açıklayarak tüm dünyadaki taraftarları şok etti. Klopp, duygusal bir açıklamada ayrılma nedenini şöyle açıkladı: "Kulübe bunu Kasım ayında söyledim. Bu haberi ilk kez duyduğunuzda birçok kişinin şok olduğunu anlayabiliyorum, ama elbette bunu açıklayabilirim - ya da en azından açıklamaya çalışabilirim. Bu kulübün her şeyini seviyorum, şehrin her şeyini seviyorum, taraftarlarımızın her şeyini seviyorum, takımı seviyorum, personeli seviyorum. Her şeyi seviyorum. Ama yine de bu kararı almam, bunun almam gereken karar olduğuna ikna olduğumu gösteriyor. Nasıl desem, enerjim tükeniyor. Şu anda bir sorunum yok, elbette, bir noktada bunu açıklamam gerekeceğini uzun zamandır biliyordum, ama şu anda kesinlikle iyiyim. Bu işi tekrar tekrar yapamayacağımı biliyorum."
Klopp, Chelsea ve Man Utd tarafından isteniyor
Kosicke, kulüplerin Klopp'u tekrar teknik direktörlüğe çekmek için nasıl çaba sarf ettiklerini açıkladı ve Klopp'un Liverpool'un Premier Lig'deki iki rakibinin teklifini reddettiğini iddia etti: Transfermarkt'a verdiği demeçte Kosicke, "Jürgen, İngiltere'deki başka hiçbir kulüpte teknik direktörlük yapmayacağını açıkça belirtmesine rağmen, Chelsea ve Manchester United bile teklifte bulundu. Bu teklifler gelmeye devam ediyor. Jürgen, başardıklarından son derece memnun. Ve sadece üç kulüpte teknik direktörlük yapmış ve hiç kovulmamış az sayıdaki teknik direktörlerden biri olarak tarihe geçmek hala harika bir şey.
Belki bir noktada, tekrar soyunma odasının kokusunu duymaya ihtiyacı olduğunu söyleyecektir. Ama şu anda rolünden çok, çok memnun. Red Bull'a katılmadan önce Jürgen, ABD veya İngiltere'yi çalıştırabilirdi. Julian Nagelsmann orada olmasaydı, muhtemelen Almanya'yı da çalıştırabilirdi."
Klopp yeniden teknik direktörlük görevine dönecek mi?
Klopp, Red Bull'un başına geçtiğinden beri teknik direktörlük yapmaktan uzak hayatın tadını çıkardığını ve futbol yönetimini özlemediğini söyledi. Eylül ayında The Athletic tarafından sahalardan uzak kalmaya devam edip etmeyeceği sorulduğunda şu cevabı verdi: "Öyle düşünüyorum. Ama bilemezsiniz. 58 yaşındayım. 65 yaşında tekrar başlasam, herkes 'Bir daha asla yapmayacağını söylemiştin!' diyecek. Üzgünüm, bunu söylediğimde %100 ciddiydim! Şu anda böyle düşünüyorum. Hiçbir şeyi özlemiyorum."
Sırada ne var?
Klopp şimdilik yönetim işinden uzak olsa da, yönetici pozisyonları boşaldığında adı sürekli gündeme geliyor. Arne Slot'un Liverpool'daki pozisyonunun belirsizliği nedeniyle, bu sezon Anfield'a sansasyonel bir dönüş yapacağı söylentileri dolaşıyor. Hollandalı teknik adamın takımı, yaz aylarında yapılan büyük yatırımlara rağmen Premier League şampiyonluğunu korumakta zorlanıyor ve şu anda ligde altıncı sırada yer alıyor.
