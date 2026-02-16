Jurgen Klopp'un menajeri, Anfield'dan ayrıldıktan sonra eski Liverpool teknik direktörünün Man Utd ve Chelsea tarafından teklif aldığını açıkladı

Kosicke, kulüplerin Klopp'u tekrar teknik direktörlüğe çekmek için nasıl çaba sarf ettiklerini açıkladı ve Klopp'un Liverpool'un Premier Lig'deki iki rakibinin teklifini reddettiğini iddia etti: Transfermarkt'a verdiği demeçte Kosicke, "Jürgen, İngiltere'deki başka hiçbir kulüpte teknik direktörlük yapmayacağını açıkça belirtmesine rağmen, Chelsea ve Manchester United bile teklifte bulundu. Bu teklifler gelmeye devam ediyor. Jürgen, başardıklarından son derece memnun. Ve sadece üç kulüpte teknik direktörlük yapmış ve hiç kovulmamış az sayıdaki teknik direktörlerden biri olarak tarihe geçmek hala harika bir şey.

Belki bir noktada, tekrar soyunma odasının kokusunu duymaya ihtiyacı olduğunu söyleyecektir. Ama şu anda rolünden çok, çok memnun. Red Bull'a katılmadan önce Jürgen, ABD veya İngiltere'yi çalıştırabilirdi. Julian Nagelsmann orada olmasaydı, muhtemelen Almanya'yı da çalıştırabilirdi."