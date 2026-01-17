Getty Images Sport
Jurgen Klopp'tan Real Madrid'e olay cevap!
Eleştirilerin hedefindeki Alonso, Süper Kupa finalindeki yenilginin ardından Real'den ayrıldı
Geleceği hakkında aylarca süren yoğun spekülasyonların ardından Alonso, pazartesi günü Real Madrid'in teknik direktörlüğü görevinden ayrıldı. Kulüp, kararın "karşılıklı anlaşma" ile alındığını açıklasa da, 2009-2014 yılları arasında Los Blancos'ta forma giyen İspanyol teknik adamın, kulübün Clasico rakibi Barcelona'ya karşı 3-2 yenildiği İspanya Süper Kupa finalinin ardından görevinden alındığı yönünde haberler yaygın olarak yer aldı.
Real Madrid yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Xabi Alonso, Real Madrid efsanesi olduğu ve her zaman kulübümüzün değerlerini temsil ettiği için tüm Madrid taraftarlarının sevgisini ve hayranlığını her zaman kazanacaktır. Real Madrid her zaman onun evi olacaktır.
"Kulübümüz, Xabi Alonso ve tüm teknik ekibine bu süre boyunca gösterdikleri emek ve özveri için teşekkür eder ve hayatlarının bu yeni aşamasında onlara başarılar diler."
Yeni teknik direktör Arbeloa, Real'in başında ilk maçını kaybetti
Alonso, 2023-24 sezonunda Bayer Leverkusen'i Bundesliga ve Almanya Kupası'nda çifte şampiyonluğa taşıyan performansıyla büyük beğeni toplayarak, Haziran 2025'te Carlo Ancelotti'nin Real Madrid'deki halefi olarak atandı.
44 yaşındaki teknik adamın yerine Alvaro Arbeloa getirildi, ancak eski Liverpool takım arkadaşının görevi, Real'in Çarşamba günü Copa del Rey'de ikinci lig ekibi Albacete'ye 3-2 yenilmesiyle kabus gibi bir başlangıç yaptı.
Arbeloa'nın sözleşmesinin süresi açıklanmadığı için, Real'in Alonso'nun yerine uzun vadede en uygun ismi bulmak için seçeneklerini açık tutmayı planladığına dair spekülasyonlar artıyor.
Klopp, Real Madrid'e transfer olacağı yönündeki söylentilerle gündemde olmaya devam ediyor.
Real Madrid'e büyük bir transferle geçeceği söylentileriyle adı sıkça anılan isimlerden biri de, 2023-24 Premier Lig sezonu sonunda Liverpool'dan ayrıldığından beri işsiz olan Klopp.
58 yaşındaki Klopp, 2019-20 Premier Lig şampiyonluğu da dahil olmak üzere Reds'e 30 yıldır kulübün ilk lig şampiyonluğunu kazandıran sayısız başarıya imza atmış, neslinin en büyük teknik direktörlerinden biri olarak kabul ediliyor.
Anfield'da dokuz yıl geçirdikten önce Klopp, Borussia Dortmund'u çalıştırdı ve 2010-11 ve 2011-12 sezonlarında üst üste Bundesliga şampiyonluğu kazandı. Klopp, memleketinde geçirdiği yedi yıl boyunca birçok kupa kazandı.
Eski Liverpool teknik direktörü, kendisine özgü yanıtını verdi
Real Madrid'e transfer olabileceği yönündeki spekülasyonlar yaygınlaşırken, Klopp bu hafta basketbol izlerken bir gazetecinin küstahça sorusunu yanıtlamak zorunda kaldı.
Berlin'de Orlando Magic ve Memphis Grizzlies arasında oynanan NBA maçını izlerken ESPN Hollanda ile kısa bir röportaj yapan teknik direktör, "Real Madrid'de de basketbolu çok seviyorlar" sözleriyle karşılandı. Bu sözler, Avrupa'nın en iyi basketbol takımlarından biri olarak bilinen Real Madrid Baloncesto'ya bir göndermeydi.
Her zamanki gibi, Klopp bu sözlere yanıt olarak kendine özgü kahkahasını attı ve kibarca ekledi: "Evet, harika. Belki [Real'de] bazıları bu akşamki maçı izlemiştir."
