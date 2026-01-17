Jurgen Klopp'tan Real Madrid'e olay cevap!

Geleceği hakkında aylarca süren yoğun spekülasyonların ardından Alonso, pazartesi günü Real Madrid'in teknik direktörlüğü görevinden ayrıldı. Kulüp, kararın "karşılıklı anlaşma" ile alındığını açıklasa da, 2009-2014 yılları arasında Los Blancos'ta forma giyen İspanyol teknik adamın, kulübün Clasico rakibi Barcelona'ya karşı 3-2 yenildiği İspanya Süper Kupa finalinin ardından görevinden alındığı yönünde haberler yaygın olarak yer aldı.

Real Madrid yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Xabi Alonso, Real Madrid efsanesi olduğu ve her zaman kulübümüzün değerlerini temsil ettiği için tüm Madrid taraftarlarının sevgisini ve hayranlığını her zaman kazanacaktır. Real Madrid her zaman onun evi olacaktır.

"Kulübümüz, Xabi Alonso ve tüm teknik ekibine bu süre boyunca gösterdikleri emek ve özveri için teşekkür eder ve hayatlarının bu yeni aşamasında onlara başarılar diler."