Jürgen Klopp, Real Madrid'de Xabi Alonso'nun koltuğunu devralmaya hazırlanıyor
Bernabéu yönetimi acil toplantıya çağrıldı
Real Madrid’in pazar gecesi yaşadığı mağlubiyet, iki kırmızı kart ve tribünlerdeki öfkeyle birleşince kulüp yönetiminde alarm zilleri çaldı. Son beş La Liga maçında alınan 15 puanın yalnızca 6’sını toplayan İspanyol devi, ekim sonunda Barcelona’yı yenip liderliği beş puan farkla ele geçirmişken şimdi ezeli rakibinin dört puan gerisine düşmüş durumda.
El Mundo’nun haberine göre, Real Madrid yöneticileri maçın ardından acil bir toplantı yaptı ve bu toplantı 01.00’e kadar sürdü. Kulüp üst yönetimi ikiye bölünmüştü: Bir grup Alonso’nun derhal görevden alınmasını isterken, diğerleri Çarşamba günü Manchester City’ye karşı oynanacak kritik Şampiyonlar Ligi maçında takımı toparlaması için son bir şans verilmesi gerektiğini savundu. Ancak giderek netleşen şey şu ki, Bernabéu’da sabır hızla tükeniyor. Üst düzey isimler, Alonso ile soyunma odasındaki kilit oyuncular arasındaki bağın zayıfladığını düşünüyor.
Kulüp yöneticileri 44 yaşındaki çalıştırıcıyı tüm bu tablonun sorumlusu olarak görmese de, hem performanslardan hem de bir yöneticinin tanımladığı “sahadaki kimlik karmaşasından” duyulan rahatsızlık giderek büyüyor.
Madrid seçenekleri değerlendirirken Klopp’un adı yeniden gündemde
Klopp her ne kadar artık tam zamanlı teknik direktörlük düşünmediğini defalarca dile getirmiş olsa da, adı Madrid çevrelerinde yeniden konuşulmaya başladı. Kulüpte bazı isimler, parçalanmış bir kadroda otoriteyi yeniden tesis edebilecek güçlü bir figür olarak onu görüyor.
Alman teknik direktörün ocak ayında Red Bull bünyesine katılma kararı sert eleştiriler almış, geçmişte çoklu kulüp sahipliği modellerine yönelik ağır çıkışları hatırlatılarak bu tercihinin çelişkili olduğu belirtilmişti. Kamuoyunda, Klopp’un sözleşmesinde Almanya Milli Takımı görevi boşalırsa başvurma hakkı tanıyan bir çıkış maddesi olduğu sıkça dile getirildi. Ancak Real Madrid gibi kulüp takımları için benzer bir madde bulunup bulunmadığı bilinmiyor.
Klopp’a yakın bir kaynak The Athletic’e, tecrübeli ismin şu anki rolünde “mutlu” olduğunu söylese de, büyük bir Avrupa kulübü için kapının hiçbir zaman tamamen kapanmadığı yorumları da yapılıyor.
Zidane ve Arbeloa da değerlendirilen isimler arasında
Kulübün sevilen figürleri Álvaro Arbeloa ve Zinedine Zidane da Madrid yönetiminin beğenisini kazanan diğer seçenekler arasında. Real Madrid Castilla’nın başında bulunan Arbeloa, kulübün kültürünü çok iyi bilen genç bir teknik adam profiline uyuyor. Zidane ise üç kez üst üste Şampiyonlar Ligi kazanarak Florentino Pérez’in gözünde hâlâ büyük bir saygı ve sevgiye sahip. Ancak Fransa’dan gelen haberler, deneyimli ismin olası bir boşalma durumunda hâlâ milli takım görevini hedeflediğini gösteriyor. Madrid, 2019’da Julen Lopetegui ve Santiago Solari’nin kısa süren dönemlerinin ardından benzer bir kriz ortamında Zidane’a ikinci kez görev vermişti. Ancak bu kez hem Zidane’ın uygunluğu hem de Bernabéu kulübesine dönmeye ne kadar istekli olduğu büyük soru işaretleri taşıyor.
Bernabeu’da kritik bir Şampiyonlar Ligi gecesi
Çarşamba günü Manchester City ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı, Alonso’nun geleceği açısından artık hayati önem taşıyor. Bu karşılaşma, Madrid’in kış arasından önce teknik direktör değişikliğine gidip gitmeyeceğini belirleyebilir. Gözler tribünlerde olacak. Alonso ve oyuncularının alacağı tepki, bu projeye duyulan güvenin ne kadar kaldığını gösterebilir. Real Madrid yönetimi için artık bekleyip görme zamanı.
