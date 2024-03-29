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İdil Erin Tetik

Jürgen Klopp, Liverpool'a gelmek istemeyen Xabi Alonso'nun kararını yorumladı

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Jürgen Klopp, gelecek sezon Bayer Leverkusen'de kalarak Liverpool'un başına geçme şansını reddeden Xabi Alonso'nun kararını değerlendirdi.

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Haberin devamı aşağıda
  • Jürgen Klopp, Alonso'yu anladığını söyledi
  • Kendisi de daha önce Bayern Münih'i geri çevirmişti
  • Alman çalıştırıcı bu nedenle Alonso'ya hak verdi

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