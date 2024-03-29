Jürgen Klopp, Liverpool'a gelmek istemeyen Xabi Alonso'nun kararını yorumladı

Gettyİdil Erin TetikJürgen Klopp, Liverpool'a gelmek istemeyen Xabi Alonso'nun kararını yorumladıLiverpoolXabi AlonsoBayern MünihPremier LeagueBundesligaBayer LeverkusenJuergen KloppJürgen Klopp, gelecek sezon Bayer Leverkusen'de kalarak Liverpool'un başına geçme şansını reddeden Xabi Alonso'nun kararını değerlendirdi.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowHaberin devamı aşağıdaJürgen Klopp, Alonso'yu anladığını söylediKendisi de daha önce Bayern Münih'i geri çevirmiştiAlman çalıştırıcı bu nedenle Alonso'ya hak verdi