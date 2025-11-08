Julian Alvarez’den Fenerbahçe’ye dev müjde! Transferde öne geçti

Fransız yayın organı L'Equipe, yakın zamanda PSG veya Barcelona'ya olası bir transfer hakkında Alvarez'e şu soruyu yöneltti: " Robert Lewandowski'nin halefini arayan PSG ve Barcelona'nın seni hedeflediğini biliyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu iki kulüpten birinde forma giyebileceğini düşünüyor musun?"

Alvarez, Madrid'den ayrılacağı yönündeki transfer görüşmelerini savuşturmaya çalışarak Atletico'ya odaklandığını belirtti. "Barcelona'da mı yoksa PSG'de mi oynamayı planlıyorum? Açıkçası bilmiyorum," diye yanıtladı forvet.

"İnsanların sosyal medyada neler söylediğini görüyorum. İspanya'da insanlar benim ve Barselona hakkında çok konuşuyor. Şimdilik Atletico'ya odaklandım ve sezon sonunda durumu değerlendireceğiz."

Alvarez, geçen yıl Atletico Madrid'e transfer olma kararını, teknik direktör Diego Simeone'den övgüyle bahsederken şöyle açıkladı: "Futbola dair aynı vizyonu paylaşıyoruz: tutku, sıkı çalışma, özveri, iki büyük kulübe karşı mücadele etme arzusu, asla pes etmeme, her zaman inanma. Sahada bana güven veriyor ve bana tam bir özgürlük tanıyor: ilişkimiz çok olumlu."