Getty Images Sport
Julian Alvarez’den Fenerbahçe’ye dev müjde! Transferde öne geçti
- Getty Images Sport
Barcelona istiyor
Geçtiğimiz yaz Alvarez'e olan ilgi çok yoğundu, ancak Alvarez'i transfer etme yarışını kazanan Atletico oldu. Ancak şimdi Barcelona'nın oyuncuya ilgisi nedeniyle Arjantinli golcünün Atletico'da kalma ihtimali azalabilir.
Ne söyledi?
Fransız yayın organı L'Equipe, yakın zamanda PSG veya Barcelona'ya olası bir transfer hakkında Alvarez'e şu soruyu yöneltti: " Robert Lewandowski'nin halefini arayan PSG ve Barcelona'nın seni hedeflediğini biliyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu iki kulüpten birinde forma giyebileceğini düşünüyor musun?"
Alvarez, Madrid'den ayrılacağı yönündeki transfer görüşmelerini savuşturmaya çalışarak Atletico'ya odaklandığını belirtti. "Barcelona'da mı yoksa PSG'de mi oynamayı planlıyorum? Açıkçası bilmiyorum," diye yanıtladı forvet.
"İnsanların sosyal medyada neler söylediğini görüyorum. İspanya'da insanlar benim ve Barselona hakkında çok konuşuyor. Şimdilik Atletico'ya odaklandım ve sezon sonunda durumu değerlendireceğiz."
Alvarez, geçen yıl Atletico Madrid'e transfer olma kararını, teknik direktör Diego Simeone'den övgüyle bahsederken şöyle açıkladı: "Futbola dair aynı vizyonu paylaşıyoruz: tutku, sıkı çalışma, özveri, iki büyük kulübe karşı mücadele etme arzusu, asla pes etmeme, her zaman inanma. Sahada bana güven veriyor ve bana tam bir özgürlük tanıyor: ilişkimiz çok olumlu."
- AFP
PSG'ye transferi hakkında konuştu
Alvarez ayrıca, Atletico Madrid'e transfer olma kararından önce oyuncuyla PSG arasında görüşmeler yapıldığını doğruladı. PSG, Desire Doue'yi transfer ederek hücum hattını güçlendirdi ve Ocak ayında Napoli'den Khvicha Kvaratskhelia'yı transfer ederek hücum hattını daha da güçlendirdi.
Bu ikili, PSG'nin Mayıs ayında Inter'in pahasına Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasında kilit rol oynadı, ancak Fransız ekibi Alvarez'i transfer etseydi işler çok daha farklı olabilirdi. Arjantinli yıldız, Paris'e transfer konusunda görüşmeler olduğunu doğrulayarak şunları söyledi: "Atlético'ya transfer olduğum süreçte Paris hakkında çok konuştuk. Doğru. PSG yönetimi ve menajerim arasında görüşmeler oldu. Beni transfer etmekle ilgilendiler, ancak transfer gerçekleşmedi."
Barça, Lewandowski'nin yerine istiyor
Barselona, Robert Lewandowski'den sonraki olasılığa bakarken hücum seçeneklerini değerlendiriyor. Polonyalı forvet, 2022'de Barselona'ya transfer oldu ve İspanya'daki ilk sezonunda 23 lig golü atarak Bundesliga'daki hızlı performansını La Liga'ya taşıdı.
37 yaşındaki oyuncu, La Liga'da bugüne kadarki en iyi sezonunu geçirdi ve Barcelona'nın golcüsü Hansi Flick'in ilk maçında gol attığı şampiyonlukta 27 gol kaydetti ancak Katalonya'daki sözleşmesinin sonuna geliyor.
Lewandowski, 2025-26 sezonunda sakatlığı nedeniyle forma şansı bulmakta zorlandı ve Blaugrana formasıyla sadece üç lig maçında ilk 11'de yer aldı. 37 yaşındaki oyuncu, bu süre zarfında Barcelona'nın şampiyonluk mücadelesinde tökezlediği dönemde dört lig golü kaydetti.
Fenerbahçe'ye dev müjde!
Kanarya'nın transfer etmek istediği Lewandowski'nin yerine Barcelona'nın forvet araması, Sarı-Lacivertli ekibin işini daha da kolaylaştırabilir. Bu haber, Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızın transferi konusunda avantajlı duruma geçebileceğine dair ipucu veriyor.
Reklam