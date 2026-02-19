Julian Alvarez, Arsenal'in eski Man City forvetini hedef almasıyla Premier League'e dönüşüyle ilgili tutumunu açıkladı

Madrid forveti Alvarez, İngiltere'ye dönüşüyle ilgili yoğun spekülasyonların ardından transfer tercihini netleştirdiği bildirildi. Eski Manchester City yıldızının geçen ay Arsenal'e transfer olmayı düşündüğü söyleniyordu ve değerinin yaklaşık 87 milyon sterlin olduğu bildiriliyor. Gunners'ın, Chelsea ve Manchester United ile birlikte 26 yaşındaki Dünya Kupası şampiyonu oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen birkaç Premier Lig kulübünden biri olduğu düşünülüyor. Ancak son haberlere göre Arjantinli oyuncu henüz İngiltere'ye dönmeyi düşünmüyor.

İspanyol yayın organı Sport , Alvarez'in Diego Simeone'nin takımından ayrılması durumunda Barcelona'ya transfer olmayı tercih edeceğini iddia ediyor . İngiliz kulüplerinin büyük ilgisine rağmen, forvetin İspanya'da kalmayı tercih edeceği öne sürülüyor. Bu durum, Arsenal'in kanıtlanmış bir golcü transfer etme umutlarına darbe vururken, Barcelona'nın yüksek transfer bedellerini karşılamadaki bilinen zorluğu, Gunners'a hala umut verebilir. Bu arada, Atletico'nun, mevcut sözleşmesi 2030 yılına kadar sürmesine rağmen, ona yeni bir sözleşme teklif ederek taliplerini uzaklaştırmak için varlığını korumaya çalıştığı bildiriliyor.