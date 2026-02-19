(C)Getty images
Julian Alvarez, Arsenal'in eski Man City forvetini hedef almasıyla Premier League'e dönüşüyle ilgili tutumunu açıkladı
Alvarez İspanyolca tercihini açıkça ortaya koyuyor
Madrid forveti Alvarez, İngiltere'ye dönüşüyle ilgili yoğun spekülasyonların ardından transfer tercihini netleştirdiği bildirildi. Eski Manchester City yıldızının geçen ay Arsenal'e transfer olmayı düşündüğü söyleniyordu ve değerinin yaklaşık 87 milyon sterlin olduğu bildiriliyor. Gunners'ın, Chelsea ve Manchester United ile birlikte 26 yaşındaki Dünya Kupası şampiyonu oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen birkaç Premier Lig kulübünden biri olduğu düşünülüyor. Ancak son haberlere göre Arjantinli oyuncu henüz İngiltere'ye dönmeyi düşünmüyor.
İspanyol yayın organı Sport , Alvarez'in Diego Simeone'nin takımından ayrılması durumunda Barcelona'ya transfer olmayı tercih edeceğini iddia ediyor . İngiliz kulüplerinin büyük ilgisine rağmen, forvetin İspanya'da kalmayı tercih edeceği öne sürülüyor. Bu durum, Arsenal'in kanıtlanmış bir golcü transfer etme umutlarına darbe vururken, Barcelona'nın yüksek transfer bedellerini karşılamadaki bilinen zorluğu, Gunners'a hala umut verebilir. Bu arada, Atletico'nun, mevcut sözleşmesi 2030 yılına kadar sürmesine rağmen, ona yeni bir sözleşme teklif ederek taliplerini uzaklaştırmak için varlığını korumaya çalıştığı bildiriliyor.
Atletico, Alvarez'in geleceği konusunda kararlı
Emirates Stadyumu veya Camp Nou'ya transfer olabileceğine dair söylentiler devam etmesine rağmen, Atletico Madrid başkanı Enrique Cerezo, ayrılıkla ilgili tüm söylentileri sonlandırmak için harekete geçti. Mısırlı yayıncı Win Win'e konuşan Cerezo, "Julian, Atletico Madrid ile sözleşmesi olan bir oyuncu ve mutlu. Barça'dan kimse onu transfer etmek için bizimle resmi olarak iletişime geçmedi, hepsi bu kadar." Barcelona'ya yönelik bu meydan okuyan mesaj, Los Colchoneros'un, La Liga'da son zamanlarda gol atamasa da, yıldız oyuncusunu satmak gibi bir niyeti olmadığını gösteriyor.
Diego Simeone de kış aylarında form düşüklüğü yaşayan yıldız oyuncusunu savunmaya çıktı. Arjantinli oyuncunun gol sıkıntısı sorulduğunda, sinirli bir şekilde şöyle yanıt verdi: "Ciddi misiniz? Bunu bana gerçekten soruyor musun? Gerçek şu ki, Julian Alvarez, sahip olduğu isim, taşıdığı otorite ve kurduğu kariyer nedeniyle kendisi için konuşuyor, değil mi?" Kasım ayından bu yana gol atamasa da, teknik direktörün ona olan inancı sarsılmadı.
Gunners, Inter'in yıldızını takip ediyor
Benzer şekilde, Inter'in Arsenal'in genç forvet Pio Esposito'ya yaklaşmasını engellemeyi planladığı bildiriliyor. 20 yaşındaki oyuncu, Inter'de 32 maçta 7 gol ve 6 asistle başarılı bir sezon geçiriyor. Esposito, Spezia'da geçirdiği verimli kiralık döneminin ardından Inter'in A takımına yükseldi ve İtalya milli takımının oyuncusunun performansı, Emirates Stadyumu'ndaki scouting departmanının dikkatinden kaçmadı.
İtalyan basını Tuttosport , Arsenal'in ilgisinin ardından Inter'in forvetin sözleşmesini uzatmak için çalıştığını bildiriyor . İtalyan kulübü, çok beğenilen forveti kadrosunda tutma kararlılığını şimdiden göstermiş durumda. Son 12 ayda değerinin hızla artmasını gören Nerazzurri, Premier League'in elit kulüplerinin ilgisini önlemek için onu uzun vadeli bir sözleşmeyle bağlamak istiyor. Arsenal için Esposito, patlamaya hazır, genç ve yüksek potansiyelli bir yetenek profiline uyuyor.
Arsenal, Tudor'un ilk sınavında temkinli
Arsenal, Tottenham'ın teknik direktörü Igor Tudor'un ilk maçında ona zorlu bir başlangıç yaşatmayı umarken, Spurs ise rakibinin şampiyonluk hedeflerini bozmayı amaçlıyor. Yurtiçi başarı peşinde koşan kuzey Londra devi, hücum seçeneklerini güçlendirmek için transfer piyasasını yakından takip ediyor. Sürekli gündeme gelen isimlerden biri, Etihad'ı terk edip Simeone yönetimindeki Atletico Madrid'e transfer olan eski Manchester City yıldızı Alvarez.
