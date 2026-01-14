Getty
Jude Bellingham, Xabi Alonso ile tartıştığı iddiasına net yanıt verdi
Real Madrid, Alonso’nun görevine son verdi
Real Madrid, sezon ortasında Xabi Alonso’nun görevine son verme ve yerine Álvaro Arbeloa’yı getirme kararı aldı. Yaz aylarında Carlo Ancelotti’nin yerine göreve başlayan Alonso, Los Blancos’un başında çıktığı 34 maçın 24’ünü kazanmıştı. Ancak bu ayrılık, kulislerde dolaşan söylentiler nedeniyle kimse için büyük bir sürpriz olmadı. Sezon boyunca soyunma odasında sorunlar yaşandığına dair iddialar gündemden düşmezken, Alonso’nun takımı da sergilediği performanslar nedeniyle taraftarlar tarafından sık sık yuhalandı.
BBC Sport’un aktardığına göre Alonso, Suudi Arabistan’da oynanan İspanya Süper Kupası’nda Barcelona’ya karşı alınan yenilgi öncesinde yıldız golcü Kylian Mbappé ile taktikler konusunda tartışma yaşadı. Ayrıca görev süresi sona ermeden kısa bir süre önce kulüp başkanı Florentino Pérez ile de ciddi bir anlaşmazlık yaşadığı belirtiliyor.
Bellingham’dan “saçmalık” çıkışı
Jude Bellingham ise Real Madrid teknik direktörü olarak görev yapan Alonso’ya destek vermediği yönündeki iddiaları, kendi uygulaması üzerinden sert bir dille yalanladı. Söz konusu haberlerden bazılarını paylaşan Bellingham şu ifadeleri kullandı:
“Bugüne kadar bunların pek çoğunu görmezden geldim; her zaman gerçeğin zamanı gelince ortaya çıkacağını umdum. Ama dürüst olmak gerekirse… Tam anlamıyla saçmalık. Bu palyaçoların ve sözde ‘kaynaklarının’ her söylediğine tutunan insanlar adına gerçekten üzülüyorum. Okuduğunuz her şeye inanmayın. Zaman zaman bu kişiler, tıklanma ve yapay bir tartışma yaratmak uğruna bu kadar zararlı yanlış bilgiler yaydıkları için hesap vermeli.”
Alonso döneminde Madrid’de artan gerilim
Bellingham’ın açıklamaları, Santiago Bernabéu’da soyunma odası ile Xabi Alonso arasında çatlaklar olduğu yönündeki süregelen iddiaların gölgesinde geldi. Özellikle Vinícius Jr.’ın, ekim ayında ligde Barcelona’ya karşı kazanılan maçta oyundan alındıktan sonra Alonso ile ciddi bir gerilim yaşadığı biliniyor.
Brezilyalı oyuncu, yedek kulübesine geçmek yerine doğrudan tünele yönelmiş, saha kenarından ayrılırken öfkeyle bağırdığı duyulmuştu. “Hep ben,” dediği aktarılıyor.
“Takımdan gidiyorum, gitmem daha iyi, ben gidiyorum.”
Vinícius daha sonra kulüpten ve takım arkadaşlarından özür diledi ancak dikkat çekici şekilde, bu özründe Alonso’dan hiç söz etmedi. Suudi Arabistan’da oynanan İspanya Süper Kupası’nda Barcelona’ya kaybedilen maçın ardından da gerilim devam etti.
Alonso’nun, oyuncularından Barcelona için bir alkış koridoru oluşturmalarını istediği görülürken, oldukça sinirli olduğu gözlenen Mbappé, takım arkadaşlarını el hareketleriyle uzaklaştırarak bunun gerçekleşmesini engelledi.
Alonso, Madrid'e veda etti
Xabi Alonso, sosyal medyada paylaştığı bir mesajla Real Madrid’e veda etti. Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Bu profesyonel yolculuk sona erdi ve ne yazık ki istediğimiz gibi ilerlemedi. Real Madrid’i çalıştırmak benim için hem büyük bir onur hem de büyük bir sorumluluktu. Kulübe, oyunculara ve her şeyden önce bana güvenen ve destek veren taraftarlara ve Madrid camiasına teşekkür ediyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmış olmanın verdiği saygı, minnettarlık ve gururla ayrılıyorum.”
