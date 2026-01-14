Jude Bellingham, Xabi Alonso ile tartıştığı iddiasına net yanıt verdi

Real Madrid, sezon ortasında Xabi Alonso’nun görevine son verme ve yerine Álvaro Arbeloa’yı getirme kararı aldı. Yaz aylarında Carlo Ancelotti’nin yerine göreve başlayan Alonso, Los Blancos’un başında çıktığı 34 maçın 24’ünü kazanmıştı. Ancak bu ayrılık, kulislerde dolaşan söylentiler nedeniyle kimse için büyük bir sürpriz olmadı. Sezon boyunca soyunma odasında sorunlar yaşandığına dair iddialar gündemden düşmezken, Alonso’nun takımı da sergilediği performanslar nedeniyle taraftarlar tarafından sık sık yuhalandı.

BBC Sport’un aktardığına göre Alonso, Suudi Arabistan’da oynanan İspanya Süper Kupası’nda Barcelona’ya karşı alınan yenilgi öncesinde yıldız golcü Kylian Mbappé ile taktikler konusunda tartışma yaşadı. Ayrıca görev süresi sona ermeden kısa bir süre önce kulüp başkanı Florentino Pérez ile de ciddi bir anlaşmazlık yaşadığı belirtiliyor.