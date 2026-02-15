Bellingham, önümüzdeki ay İngiltere'nin Uruguay ve Japonya ile oynayacağı Dünya Kupası öncesi hazırlık maçlarına yetişmek için zamanla yarışıyor. 22 yaşındaki oyuncu, Kuzey Amerika'da düzenlenecek yaz turnuvası öncesinde formda olduğunu kanıtlamak istiyor.

Orta saha oyuncusunun hamstring problemi nedeniyle sadece dört hafta sahalardan uzak kalması bekleniyordu, ancak yapılan tetkikler sorunun ciddiyetini ortaya çıkardı ve bu da onun altı ila sekiz hafta sahalardan uzak kalacağı anlamına geliyor. Kısa süre önce Euro 2028'e kadar yeni bir sözleşme imzalayan İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel, geçen hafta Three Lions'ın UEFA Uluslar Ligi'nde berabere kalmasının ardından Bellingham'ın form durumu hakkında soru aldı.

"Kulüp, iyileşme süreciyle ilgili olarak biraz daha temkinli bir tutum sergiliyor" diye başlayan İngiltere teknik direktörü, "Jude çok çaba gösteriyor ve onu tanıdığımız kadarıyla, kararlı ve son derece profesyonel bir oyuncu. Mart ayında bizimle birlikte olmak için her şeyi deneyecek. Elbette onunla iletişim halindeyiz, bu normal bir şey ve ona en iyisini diliyoruz. Onun için elimizden ne gelirse yapacağız, ona yardım ve destek olacağız. Bu, zamanla yarışmak gibi bir şey" dedi.

Bellingham'ın önümüzdeki ayki maçlara yetişip yetişemeyeceği sorulduğunda Tuchel, "Şahsen iyimserim, ama emin değilim" dedi.