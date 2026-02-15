Getty/Instagram
Jude Bellingham, Sevgililer Günü'nde kız arkadaşı Ashlyn Castro'yu Real Madrid'e götürdü. Sakatlanan yıldız, model WAG'ı Bernabeu'ya götürdü
Bellingham ve Castro, Real Madrid'in rahat bir galibiyetini izledi.
Bellingham, Los Blancos'un evinde rahat bir galibiyet almasını kaçırmak istemiyordu. Bu sonuç, Real Madrid'in ligdeki galibiyet serisini sekiz maça çıkardı. Gonzalo Garcia, maçın henüz beşinci dakikasında Madrid devini öne geçirdi, ancak Real Sociedad 21. dakikada Mikel Oyarzabal'ın Thibaut Courtois'yı penaltıdan geçmesiyle skoru eşitledi.
La Real'in beraberliği sadece dört dakika sürdü, çünkü Vinicius Junior ilk yarının ortasında Alvaro Arbeloa'nın takımını tekrar öne geçirdi. Federico Valverde yarım saatte Real Madrid'in avantajını ikiye katladı, ardından Vinicius Junior ikinci golünü ve Real Madrid'in dördüncü golünü ikinci yarının başlarında attı.
Bu galibiyet, Real Madrid'in Pazartesi gecesi Girona ile oynayacağı maç öncesinde rakibi Barcelona'yı geçmesini sağlamakla kalmadı, aynı zamanda ikilinin nadir görülen bir şekilde birlikte kamuoyuna görünmesini de sağladı.
Bellingham ve Castro, Ocak ayında ilişkilerini kamuoyuna açıklamasından bu yana ilişkilerini büyük ölçüde gizli tuttu. 28 Aralık'ta 28 yaşına giren Amerikalı model Castro ve Bellingham, Instagram'da mesajlaşarak tanıştı.
Bellingham, Mart ayındaki uluslararası maçlara yetişmek için yarışıyor
Bellingham, önümüzdeki ay İngiltere'nin Uruguay ve Japonya ile oynayacağı Dünya Kupası öncesi hazırlık maçlarına yetişmek için zamanla yarışıyor. 22 yaşındaki oyuncu, Kuzey Amerika'da düzenlenecek yaz turnuvası öncesinde formda olduğunu kanıtlamak istiyor.
Orta saha oyuncusunun hamstring problemi nedeniyle sadece dört hafta sahalardan uzak kalması bekleniyordu, ancak yapılan tetkikler sorunun ciddiyetini ortaya çıkardı ve bu da onun altı ila sekiz hafta sahalardan uzak kalacağı anlamına geliyor. Kısa süre önce Euro 2028'e kadar yeni bir sözleşme imzalayan İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel, geçen hafta Three Lions'ın UEFA Uluslar Ligi'nde berabere kalmasının ardından Bellingham'ın form durumu hakkında soru aldı.
"Kulüp, iyileşme süreciyle ilgili olarak biraz daha temkinli bir tutum sergiliyor" diye başlayan İngiltere teknik direktörü, "Jude çok çaba gösteriyor ve onu tanıdığımız kadarıyla, kararlı ve son derece profesyonel bir oyuncu. Mart ayında bizimle birlikte olmak için her şeyi deneyecek. Elbette onunla iletişim halindeyiz, bu normal bir şey ve ona en iyisini diliyoruz. Onun için elimizden ne gelirse yapacağız, ona yardım ve destek olacağız. Bu, zamanla yarışmak gibi bir şey" dedi.
Bellingham'ın önümüzdeki ayki maçlara yetişip yetişemeyeceği sorulduğunda Tuchel, "Şahsen iyimserim, ama emin değilim" dedi.
Bellingham'ın dur-kalk sezonu
Bellingham, 2019 yılında sahneye çıkarak hem kulübü hem de ülkesi için kilit bir isim haline geldi. Orta saha oyuncusu, 2020 yılında Borussia Dortmund'a, ardından 2023 yılında Real Madrid'e transfer oldu ve bu süre zarfında 128 maçta 44 gol attı.
Ancak Bellingham, Kulüpler Dünya Kupası'ndan sonra omuz ameliyatı geçirdiği için bu sezon sadece 15 lig maçında ilk 11'de yer aldı. Bu da, genç oyuncunun sezonun ilk lig maçına Eylül sonunda rakibi Atletico'ya 5-2 yenildikleri Madrid derbisinde çıktığı anlamına geliyordu.
Real Madrid yoğun bir programa karşı karşıya
Bellingham, önümüzdeki ayki milli maç arası öncesinde Real Madrid'in önemli maçlarını kaçıracak. İspanyol ekibi, Salı gecesi Benfica ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi ilk tur playoff maçında Benfica ile rekabetini yeniden başlatacak.
Benfica kalecisi Anatoliy Trubin, geçen ay Şampiyonlar Ligi grup aşamasının son dakikalarında Real Madrid'i 4-2 yendikleri maçta 98. dakikada attığı kafa golüyle Portekiz Ligi ekibinin Marsilya'nın yerine playoff'lara yükselmesini sağlarken, Los Blancos'un ilk sekize girememesine neden oldu.
Arbeloa'nın takımı, Şubat ayını Benfica ile oynayacağı ikinci maç öncesinde önümüzdeki hafta sonu Osasuna'ya konuk olacak. Real Madrid, Mart ayında Getafe, Celta Vigo, Elche ve Atletico Madrid ile oynayacak ve ardından bir sonraki milli maç arası başlayacak.
Ancak Real Madrid, Benfica'yı yenmesi halinde Şampiyonlar Ligi son 16 turunda iki maç daha oynayacak ve bu turda Sporting CP veya Manchester City ile karşılaşacak.
