Jude Bellingham, rolünü değiştirmek isteyeceği sürpriz sporcuyu açıkladı ve yeterince takdir edilmediğini düşündüğü oyuncunun adını verdi

Bellingham, 2026 Dünya Kupası'na yetişmek için hamstring sakatlığından kurtulmak için zamanla yarışıyor.

Yeni bir sözleşme imzalayan Three Lions'ın teknik direktörü Tuchel, UEFA Uluslar Ligi kura çekiminde Bellingham hakkında sorulduğunda şunları söyledi: "Kulüp [Real Madrid] onun iyileşme süreciyle ilgili biraz daha temkinli davranıyor. Jude çok çaba gösteriyor ve onu tanıdığımız kadarıyla, kararlı ve son derece profesyonel bir oyuncu.

Mart ayında bizimle birlikte olmak için her şeyi deneyecek. Tabii ki iletişim halindeyiz, bu normal bir şey ve ona en iyisini diliyoruz... Onun için yapabileceğimiz her şeyi yapıp ona yardım ve destek olacağız. Bu, zamanla bir yarış."

Alman teknik adam, Mart ayında Wembley'de oynanacak maçların kendisine kadrosunun kenarında kalan oyuncuları gözlemleme şansı vereceğini belirterek şöyle devam etti: “Şahsen [Bellingham'ın formu konusunda] iyimserim. Ama emin değilim.”