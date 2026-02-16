Getty
Jude Bellingham, rolünü değiştirmek isteyeceği sürpriz sporcuyu açıkladı ve yeterince takdir edilmediğini düşündüğü oyuncunun adını verdi
Bellingham'ın potansiyel spor takası
Bellingham, Laureus Sport Instagram sayfasına konuştu ve eğer mümkün olsaydı kiminle yer değiştirmek istediği soruldu. Tek şart, futbol dışında başka bir spor dalından bir sporcu olmasıydı.
Bellingham, İngiltere kriket yıldızı Ben Stokes'u seçti ve ayrıca eski Liverpool kaptanı Jordan Henderson'ı hak ettiği değeri görmeyen oyuncu olarak gösterdi.
Eski Borussia Dortmund yıldızı, futbol kariyerindeki en büyük pişmanlığını da açıkladı: Signal Iduna Park'ta oynarken sezonun son gününde Bundesliga şampiyonluğunu kazanamamış olması.
Bellingham'ın sakatlık sorunları
Bellingham, 2026 Dünya Kupası'na yetişmek için hamstring sakatlığından kurtulmak için zamanla yarışıyor.
Yeni bir sözleşme imzalayan Three Lions'ın teknik direktörü Tuchel, UEFA Uluslar Ligi kura çekiminde Bellingham hakkında sorulduğunda şunları söyledi: "Kulüp [Real Madrid] onun iyileşme süreciyle ilgili biraz daha temkinli davranıyor. Jude çok çaba gösteriyor ve onu tanıdığımız kadarıyla, kararlı ve son derece profesyonel bir oyuncu.
Mart ayında bizimle birlikte olmak için her şeyi deneyecek. Tabii ki iletişim halindeyiz, bu normal bir şey ve ona en iyisini diliyoruz... Onun için yapabileceğimiz her şeyi yapıp ona yardım ve destek olacağız. Bu, zamanla bir yarış."
Alman teknik adam, Mart ayında Wembley'de oynanacak maçların kendisine kadrosunun kenarında kalan oyuncuları gözlemleme şansı vereceğini belirterek şöyle devam etti: “Şahsen [Bellingham'ın formu konusunda] iyimserim. Ama emin değilim.”
İngiltere ile yer kapma yarışı kızışıyor
Bellingham, Tuchel'in ilk 11'inde yerini almak için yoğun bir rekabetle karşı karşıya. Morgan Rogers, Cole Palmer, Phil Foden ve Morgan Gibbs-White gibi oyuncular 10 numara pozisyonu için mücadele ediyor.
Eski İngiltere forveti Michael Owen, GOAL'a Three Lions kadrosundaki oyun kurucu pozisyonları için verilen mücadeleyi ve Tuchel'in ilk 11'inde birden fazla yaratıcı oyuncuyu nasıl kullanabileceğini anlattı: "Morgan Rogers favori gibi görünüyor - son zamanlarda Tuchel'in favorisi gibi görünüyor. Onu seviyor gibi görünüyor.
"Jude Bellingham formda olursa ona bir yer bulurdum. O sadece İngiltere'nin en iyi oyuncularından biri değil, dünyanın en iyi oyuncularından biri. Çok şey, Tuchel'in bu 10 numaralardan birini daha geniş bir pozisyona itip itmeyeceğine bağlı.
“Sol tarafta başlangıçta oynayacak bariz bir oyuncu var mı? Birkaç aday var. Bu 10 numaralardan ikisi olağanüstü iyi oynuyorsa, o zaman birini sol tarafa kaydırabilir mi?
"Herkes tamamen formda ve en iyi performansını sergiliyorsa, bana göre Jude Bellingham bu pozisyon için ülkedeki en iyi oyuncu. Ancak, o noktaya gelmeden önce birkaç 'eğer' ve 'ama' var."
Sırada ne var?
Real Madrid'in bir sonraki maçı, hafta ortasında Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile olacak, ancak Bellingham bu maçta forma giyemeyecek.
İngiltere, Bellingham'ın Mart ayındaki uluslararası maçlara katılıp katılmayacağına bakılmaksızın onu kadroya çağırması bekleniyor, çünkü bu çağrıyı hak edecek kadar yeterli performansı sergiledi. Üç Aslanlar, 17 Haziran'da Hırvatistan ile Dünya Kupası zaferi için mücadeleye başlamadan önce, turnuva hazırlıklarına yardımcı olacak iki maç için Florida'da olacak.
