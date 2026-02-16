Goal.com
Canlı
Jude BellinghamGetty
Harry Sherlock

Çeviri:

Jude Bellingham, rolünü değiştirmek isteyeceği sürpriz sporcuyu açıkladı ve yeterince takdir edilmediğini düşündüğü oyuncunun adını verdi

Jude Bellingham, başka bir spor dalından kimin yerine geçmek istediği sorulduğunda, sürpriz bir sporcuyla yer değiştirmek istediğini açıkladı. Real Madrid yıldızı, Laureus Sport elçisi oldu ve Instagram'da hızlı sorular yanıtladı. Bu sorular arasında, hak ettiği değeri görmediğini düşündüğü bir futbolcuyu isimlendirmesi de vardı.

  • Bellingham'ın potansiyel spor takası

    Bellingham, Laureus Sport Instagram sayfasına konuştu ve eğer mümkün olsaydı kiminle yer değiştirmek istediği soruldu. Tek şart, futbol dışında başka bir spor dalından bir sporcu olmasıydı.

    Bellingham, İngiltere kriket yıldızı Ben Stokes'u seçti ve ayrıca eski Liverpool kaptanı Jordan Henderson'ı hak ettiği değeri görmeyen oyuncu olarak gösterdi.

    Eski Borussia Dortmund yıldızı, futbol kariyerindeki en büyük pişmanlığını da açıkladı: Signal Iduna Park'ta oynarken sezonun son gününde Bundesliga şampiyonluğunu kazanamamış olması.

    • Reklam
  • Real Madrid CF v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Bellingham'ın sakatlık sorunları

    Bellingham, 2026 Dünya Kupası'na yetişmek için hamstring sakatlığından kurtulmak için zamanla yarışıyor.

    Yeni bir sözleşme imzalayan Three Lions'ın teknik direktörü Tuchel, UEFA Uluslar Ligi kura çekiminde Bellingham hakkında sorulduğunda şunları söyledi: "Kulüp [Real Madrid] onun iyileşme süreciyle ilgili biraz daha temkinli davranıyor. Jude çok çaba gösteriyor ve onu tanıdığımız kadarıyla, kararlı ve son derece profesyonel bir oyuncu.

    Mart ayında bizimle birlikte olmak için her şeyi deneyecek. Tabii ki iletişim halindeyiz, bu normal bir şey ve ona en iyisini diliyoruz... Onun için yapabileceğimiz her şeyi yapıp ona yardım ve destek olacağız. Bu, zamanla bir yarış."

    Alman teknik adam, Mart ayında Wembley'de oynanacak maçların kendisine kadrosunun kenarında kalan oyuncuları gözlemleme şansı vereceğini belirterek şöyle devam etti: “Şahsen [Bellingham'ın formu konusunda] iyimserim. Ama emin değilim.”

  • İngiltere ile yer kapma yarışı kızışıyor

    Bellingham, Tuchel'in ilk 11'inde yerini almak için yoğun bir rekabetle karşı karşıya. Morgan Rogers, Cole Palmer, Phil Foden ve Morgan Gibbs-White gibi oyuncular 10 numara pozisyonu için mücadele ediyor.

    Eski İngiltere forveti Michael Owen, GOAL'a Three Lions kadrosundaki oyun kurucu pozisyonları için verilen mücadeleyi ve Tuchel'in ilk 11'inde birden fazla yaratıcı oyuncuyu nasıl kullanabileceğini anlattı: "Morgan Rogers favori gibi görünüyor - son zamanlarda Tuchel'in favorisi gibi görünüyor. Onu seviyor gibi görünüyor.

    "Jude Bellingham formda olursa ona bir yer bulurdum. O sadece İngiltere'nin en iyi oyuncularından biri değil, dünyanın en iyi oyuncularından biri. Çok şey, Tuchel'in bu 10 numaralardan birini daha geniş bir pozisyona itip itmeyeceğine bağlı.

    “Sol tarafta başlangıçta oynayacak bariz bir oyuncu var mı? Birkaç aday var. Bu 10 numaralardan ikisi olağanüstü iyi oynuyorsa, o zaman birini sol tarafa kaydırabilir mi?

    "Herkes tamamen formda ve en iyi performansını sergiliyorsa, bana göre Jude Bellingham bu pozisyon için ülkedeki en iyi oyuncu. Ancak, o noktaya gelmeden önce birkaç 'eğer' ve 'ama' var."

  • Real Madrid CF v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Sırada ne var?

    Real Madrid'in bir sonraki maçı, hafta ortasında Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile olacak, ancak Bellingham bu maçta forma giyemeyecek.

    İngiltere, Bellingham'ın Mart ayındaki uluslararası maçlara katılıp katılmayacağına bakılmaksızın onu kadroya çağırması bekleniyor, çünkü bu çağrıyı hak edecek kadar yeterli performansı sergiledi. Üç Aslanlar, 17 Haziran'da Hırvatistan ile Dünya Kupası zaferi için mücadeleye başlamadan önce, turnuva hazırlıklarına yardımcı olacak iki maç için Florida'da olacak.


Şampiyonlar Ligi
Benfica crest
Benfica
BEN
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
0